N HIỆM VỤ LỊCH SỬ

Sau khi U.17 VN trở về từ U.17 World Cup 2026, Ban Chấp hành (BCH) VFF khóa IX chính thức hoàn tất nhiệm vụ lịch sử chèo lái bóng đá VN trong 4 năm qua. Các cấp độ đội tuyển quốc gia tại những giải quốc tế trong nhiệm kỳ 2022 - 2026 đã chinh phục hàng loạt cột mốc đáng nhớ: đội tuyển nam hai lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á, bóng đá nữ lần đầu góp mặt tại World Cup, U.17 VN giành vé dự sân chơi thế giới và kiếm được điểm số lịch sử, trong khi các đội tuyển trẻ liên tục tạo dấu ấn ở tầm châu lục.

Đội tuyển VN đoạt cú đúp vô địch ASEAN Cup trong nhiệm kỳ IX ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, thành công ở một giai đoạn không đảm bảo cho sự tiếp nối ở chu kỳ tiếp theo. Bóng đá VN từng có những thế hệ xuất sắc, những giai đoạn thăng hoa, nhưng không phải lúc nào cũng duy trì được vị thế đường dài. Sau khi BCH khóa IX đã đặt nền móng, nhiệm vụ của khóa X không đơn thuần là tiếp nối, duy trì, mà phải nâng bóng đá VN lên tầm cao hơn, cả về vị thế cạnh tranh ở châu lục và thế giới. Đại hội VFF nhiệm kỳ X dự kiến diễn ra ngày 26.1.2027 (muộn hơn kế hoạch ban đầu là 4.1), được kỳ vọng sẽ bầu ra BCH có tầm nhìn dài hạn và nhiệt tâm đủ lớn để dẫn dắt con tàu bóng đá VN đạt nhiều mốc son hơn.

Trong đó, đội tuyển VN cần tiếp tục giữ vị thế hàng đầu Đông Nam Á, thu hẹp khoảng cách với nhóm đội mạnh châu Á. Mục tiêu World Cup (2030 và 2034) không thể chỉ được nhắc đến theo từng chu kỳ đại hội, mà cần lộ trình cụ thể, có sự kết nối giữa đội trẻ và đội tuyển quốc gia. Thành công ở cấp độ U.17, U.23 chỉ thực sự có ý nghĩa nếu các cầu thủ tiếp tục trưởng thành, được thi đấu thường xuyên và trở thành nguồn bổ sung chất lượng cho đội tuyển VN.

Đ ẦU TƯ BÀI BẢN

BCH VFF khóa X cũng cần tiếp tục đặt người trẻ vào hạt nhân trung tâm. Dù mở cửa với nguồn cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch để tăng cường sức mạnh, nhưng rõ ràng đội tuyển VN chỉ vững vàng nếu quy tụ được lực lượng cầu thủ bản địa đẳng cấp để giữ gìn bản sắc và màu cờ sắc áo. Đây là chiến lược của BCH VFF, dưới sự định hướng, chỉ đạo xuyên suốt của Nhà nước, ngành thể thao và cần tiếp tục trở thành kim chỉ nam của khóa mới. Bóng đá trẻ cần được đầu tư từ nền tảng học đường, hệ thống giải đấu trong nước đến các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp. Việc đưa cầu thủ trẻ ra nước ngoài tập huấn, thi đấu quốc tế là cần thiết, nhưng không thể thay thế môi trường cạnh tranh thường xuyên ở trong nước. VFF cũng cần đóng vai trò kết nối tốt hơn giữa các CLB, trung tâm đào tạo và hệ thống đội tuyển, tránh tình trạng cầu thủ có tiềm năng nhưng thiếu lộ trình phát triển liên tục.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "BCH VFF khóa IX đã xây dựng thành công nền tảng cho các cấp độ đội tuyển VN trên nhiều phương diện. Với khóa X, mục tiêu không chỉ là World Cup 2030, mà còn cần kế thừa thành công này, để tạo dựng nền móng vững chắc cho bóng đá trẻ, sản sinh nhiều cầu thủ giỏi, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá cộng đồng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Có 3 nhiệm vụ trọng tâm mà VFF khóa X cần hướng tới. Thứ nhất, bóng đá VN cần xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa để huy động thêm nguồn lực doanh nghiệp. Mọi chiến lược đầu tư dù ngắn hay dài hạn đều đòi hỏi rất nhiều tiền, để thuê chuyên gia giỏi, nâng cấp cơ sở vật chất, dinh dưỡng, đầu tư tập huấn nước ngoài. Tài chính vững vàng là cầu nối để bóng đá VN vươn ra châu Á.

Thứ hai, VFF cần tiếp nhận vai trò định hướng nhà nước, không xa rời chính sách chung của Đảng, Chính phủ và ngành thể thao. BCH có nhiệm vụ "trọng tài", đứng ở thế khách quan trung lập nhằm điều tiết hài hòa lợi ích các bên, làm chủ cuộc chơi, tránh xung đột lợi ích. Cuối cùng, BCH khóa X cần tiếp nối nền tảng quan hệ hợp tác quốc tế, tiếp tục gắn bó sâu rộng với AFF, AFC, FIFA để học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và đưa các cấp độ đội tuyển đến gần hơn với thế giới. VFF cần người có tầm ảnh hưởng nhất định ở các tổ chức quốc tế để đảm bảo tiếng nói và vị thế, điều đó tốt đại cục".

Ngày 21.10, VFF đã công bố danh sách được đề cử các chức danh BCH, Ban Kiểm tra VFF khóa X (2027 - 2031). Các đề cử này đều đủ căn cứ giới thiệu để hoàn thiện hồ sơ. Chức danh Chủ tịch VFF khóa X có 3 đề cử, gồm Trần Quốc Tuấn, tiến sĩ khoa học Thể dục thể thao, Chủ tịch VFF khóa IX, đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức bóng đá khu vực và châu Á; ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank, Phó chủ tịch VFF khóa IX.

Chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn có 3 đề cử, gồm Chủ tịch VFF đương nhiệm Trần Quốc Tuấn; Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn khóa IX Trần Anh Tú; Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX Trần Huy Đức.

Chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 6 ứng viên: Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành, Nguyễn Đức Thụy, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ. Ông Nguyễn Xuân Vũ là ứng cử viên duy nhất cho chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông.

Có 31 ứng viên được giới thiệu vào BCH khóa X gồm 2 ứng viên nữ là Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó tổng giám đốc PVF, Bùi Thị Hiền Lương - phụ trách môn bóng đá phòng thể thao thành tích cao Cục TDTT Việt Nam. Và 29 ứng viên nam.



