Chợ Gà, chợ Gạo ở TP.HCM trước kế hoạch 'thay áo mới'

TP.HCM đang thúc đẩy kế hoạch chỉnh trang khu chợ Gà, chợ Gạo ở phường Bến Thành nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cấp hạ tầng và từng bước thay đổi diện mạo khu dân cư cũ.
Theo chủ trương của UBND TP.HCM, khu chợ Gà, chợ Gạo cùng tứ giác Mả Lạng nằm trong số những khu dân cư lâu đời giữa trung tâm thành phố sẽ được lập quy hoạch đồng bộ để chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân và khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm.
Khu chợ Gà, chợ Gạo nằm trong phạm vi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin, thuộc phường Bến Thành. Đây là khu chợ truyền thống hình thành từ trước năm 1975, gắn liền với đời sống và hoạt động mưu sinh của nhiều thế hệ cư dân.
Khu vực này hiện tồn tại nhiều bất cập về hạ tầng kỹ thuật, điều kiện sinh hoạt và an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều công trình đã xuống cấp sau nhiều thập niên sử dụng, không còn đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích ở tối thiểu cũng như yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.
Theo đề xuất của cơ quan chức năng, dự án chỉnh trang chợ Gà, chợ Gạo được nghiên cứu triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 4 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 3.100 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Thông tin về việc quy hoạch, giải tỏa đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân sinh sống tại khu vực. Bên cạnh kỳ vọng về một môi trường sống khang trang hơn, nhiều hộ dân cũng bày tỏ những trăn trở liên quan đến nơi ở mới và sinh kế sau khi di dời.
Bà Lê Thị Kim Liễu (69 tuổi, ở đường Yersin) cho biết gia đình đã gắn bó với khu chợ suốt hàng chục năm. Dù căn nhà nhỏ hẹp nhưng nhờ nằm trong khu vực buôn bán sầm uất nên cả gia đình vẫn có thể kiếm sống từ những công việc nhỏ lẻ hằng ngày.
Theo bà Liễu, điều người dân quan tâm nhất hiện nay là chính sách bồi thường và tái định cư. "Nếu phải di dời đến nơi khác, tôi không biết phải làm gì để sống. Trong gia đình ai cũng không có công việc ổn định nên thật sự chưa biết xoay xở ra sao", bà Liễu nói.
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