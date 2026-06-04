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Thời sự Dân sinh

Chợ Gà, chợ Gạo ở TP.HCM trước kế hoạch 'thay áo mới'

Ngọc Dương
Ngọc Dương
04/06/2026 04:42 GMT+7

TP.HCM đang thúc đẩy kế hoạch chỉnh trang khu chợ Gà, chợ Gạo ở phường Bến Thành nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cấp hạ tầng và từng bước thay đổi diện mạo khu dân cư cũ.

Theo chủ trương của UBND TP.HCM, khu chợ Gà, chợ Gạo cùng tứ giác Mả Lạng nằm trong số những khu dân cư lâu đời giữa trung tâm thành phố sẽ được lập quy hoạch đồng bộ để chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân và khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm.

Khu chợ Gà, chợ Gạo nằm trong phạm vi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin, thuộc phường Bến Thành. Đây là khu chợ truyền thống hình thành từ trước năm 1975, gắn liền với đời sống và hoạt động mưu sinh của nhiều thế hệ cư dân.

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 1.

Những căn nhà được cải tạo từ các sạp chợ nằm san sát nhau bên trong khu chợ Gà, chợ Gạo, nơi nhiều thế hệ cư dân đã sinh sống suốt hàng chục năm qua với tổng diện tích hơn 4 ha

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khu vực này hiện tồn tại nhiều bất cập về hạ tầng kỹ thuật, điều kiện sinh hoạt và an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều công trình đã xuống cấp sau nhiều thập niên sử dụng, không còn đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích ở tối thiểu cũng như yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Theo đề xuất của cơ quan chức năng, dự án chỉnh trang chợ Gà, chợ Gạo được nghiên cứu triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 4 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 3.100 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 2.

Theo đề xuất của cơ quan chức năng, dự án chỉnh trang chợ Gà, chợ Gạo được nghiên cứu triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 238 hộ dân cùng hơn 220 sạp kinh doanh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thông tin về việc quy hoạch, giải tỏa đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân sinh sống tại khu vực. Bên cạnh kỳ vọng về một môi trường sống khang trang hơn, nhiều hộ dân cũng bày tỏ những trăn trở liên quan đến nơi ở mới và sinh kế sau khi di dời.

Bà Lê Thị Kim Liễu (69 tuổi, ở đường Yersin) cho biết gia đình đã gắn bó với khu chợ suốt hàng chục năm. Dù căn nhà nhỏ hẹp nhưng nhờ nằm trong khu vực buôn bán sầm uất nên cả gia đình vẫn có thể kiếm sống từ những công việc nhỏ lẻ hằng ngày.

Theo bà Liễu, điều người dân quan tâm nhất hiện nay là chính sách bồi thường và tái định cư. "Nếu phải di dời đến nơi khác, tôi không biết phải làm gì để sống. Trong gia đình ai cũng không có công việc ổn định nên thật sự chưa biết xoay xở ra sao", bà Liễu nói.

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 3.

Bên trong khu chợ Gà, chợ Gạo, những căn nhà nhỏ được cải tạo từ các sạp chợ nằm chen chúc dọc các con hẻm hẹp. Đây là khu dân cư lâu đời giữa trung tâm TP.HCM, đang được nghiên cứu quy hoạch và chỉnh trang nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 4.

Không gian sinh hoạt chật hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên là thực trạng phổ biến tại chợ Gà, chợ Gạo giữa trung tâm TP.HCM. Qua thời gian, nhiều sạp chợ được cơi nới, cải tạo thành nơi ở, những căn nhà có diện tích nhỏ, nằm san sát nhau, lối đi hẹp chỉ vừa đủ một xe máy lưu thông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 5.

Người dân sinh hoạt, buôn bán ngay trước cửa nhà trong không gian đặc trưng của khu chợ truyền thống lâu đời giữa trung tâm TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 6.

Những căn nhà nhỏ chỉ rộng vài chục mét vuông nhưng là nơi sinh sống của nhiều thành viên trong gia đình. Thông tin về việc quy hoạch, giải tỏa đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân sinh sống tại khu vực, nhiều hộ dân cũng bày tỏ những trăn trở liên quan đến nơi ở mới và sinh kế sau khi di dời

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 7.

Những con hẻm ngoằn ngoèo, chỉ vừa đủ một xe máy lưu thông là hình ảnh quen thuộc bên trong khu chợ Gà, chợ Gạo

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 8.

Bà Lê Thị Kim Liễu (69 tuổi, ở đường Yersin), cho biết điều người dân quan tâm nhất hiện nay là chính sách bồi thường và tái định cư. Nếu phải di dời đến nơi khác, nhiều hộ dân lớn tuổi hoặc có thu nhập thấp sẽ gặp không ít khó khăn trong việc ổn định cuộc sống và tìm kế sinh nhai

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 9.

Cuộc sống của hàng trăm hộ dân vẫn diễn ra trong những con hẻm chật hẹp bên trong khu chợ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 10.

Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế, khu chợ Gà, chợ Gạo vẫn là nơi gắn bó với cuộc sống và sinh kế của hàng trăm hộ dân qua nhiều thế hệ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 11.

Nhiều hộ dân sống dựa vào các hoạt động mua bán nhỏ lẻ, vì vậy không ít người bày tỏ lo lắng về việc ổn định sinh kế nếu phải di dời

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 12.

Bà Lê Thị Tốt (75 tuổi, ở đường Yersin), cho biết gia đình đã gắn bó với chợ Gà, chợ Gạo suốt nhiều thập niên. Dù mong khu vực được chỉnh trang khang trang hơn, bà vẫn lo lắng về nơi ở và sinh kế sau khi di dời

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng Khu chợ Gà, chợ Gạo giữa lòng TP.HCM trước kế hoạch "thay áo mới" - Ảnh 13.

Khu chợ Gà, chợ Gạo sở hữu vị trí đắc địa tại phường Bến Thành, được bao quanh bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt và Yersin. Nếu dự án chỉnh trang được triển khai, nơi đây sẽ có cơ hội chuyển mình thành những không gian đô thị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo thêm không gian đô thị hiện đại cho khu vực lõi trung tâm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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