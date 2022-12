Cho Gue Sung đắt show giải trí sau màn tranh cãi với Ronaldo

News1 ngày 9.12 đưa tin, cầu thủ bóng đá Cho Gue Sung sẽ xuất hiện trên chương trình giải trí nổi tiếng của tvN You quiz on the block, được dẫn dắt bởi "MC quốc dân" Yoo Jae Suk và diễn viên hài Jo Se Ho. Được biết, chân sút sinh năm 1998 sẽ chia sẻ về hành trình thi đấu tại World Cup 2022, câu chuyện đằng sau cuộc tranh cãi với Ronaldo... Có thông tin, Cho Gue Sung cũng sẽ làm khách mời trong chương trình News A của Channel A.

Vào vòng 16 đội, tên tuổi các cầu thủ Hàn Quốc nhận được nhiều lời mời từ các nhãn hàng, chương trình truyền hình. Từng động thái của họ đều gây được sự chú ý, do đó thông tin "chân sút" Cho Gue Sung tham gia show giải trí khiến khán giả vô cùng thích thú. Trước đó, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, nhiều người hâm mộ đã hy vọng được thấy Cho Gue Sung xuất hiện thường xuyên trên truyền hình cũng như tiết lộ nhiều khía cạnh khác ngoài bóng đá.

Sinh năm 1998, Cho Gue Sung là cầu thủ ghi bàn hàng đầu K-League (Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc), thuộc câu lạc bộ bóng đá Jeonbuk Hyundai Motors. Anh gia nhập đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự World Cup 2022 và bắt đầu nổi lên như một ngôi sao nhờ lối chơi cuốn hút. Trong trận đấu với Ghana diễn ra vào ngày 28.11, Gue Sung trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên ghi nhiều hơn 1 bàn trong 1 trận đấu tại World Cup, khiến cả nước phát cuồng. Sau màn thể hiện ấn tượng, Cho Gue Sung được đội bóng các nước châu Âu như Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp để mắt đến.

Đặc biệt, anh được chú ý không chỉ bởi kỹ năng xuất thần mà còn nhờ vào vẻ ngoài điển trai. Với chiều cao 1,89m, gương mặt nam tính và đôi mắt cười, Cho Gue Sung lập tức vụt sáng. Lượng người theo dõi Instagram của anh đã tăng từ 20.000 trước World Cup lên gần 3 triệu chỉ trong một thời gian ngắn. Truyền thông Hàn đã gọi Cho Gue Sung là "thiên tài gương mặt", "người đàn ông bước ra từ truyện tranh", "Ahn Jung Hwan tiếp theo" (tiền đạo huyền thoại đã nghỉ hưu của Hàn Quốc, nổi tiếng với vẻ ngoài như người mẫu)...





Trước sự tung hô của giới truyền thông, tiền đạo xứ kim chi bày tỏ sau trận đấu với Ghana: "Tôi không muốn nổi tiếng. Dù sao tôi vẫn là chính con người tôi. Tôi cần một chiến thắng hơn là hai bàn thắng. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng".

Ngoài ra, trong khuôn khổ World Cup 2022, bên cạnh những bàn thắng khiến người hâm mộ tự hào, Cho Gue Sung còn gây chú ý khi có màn tranh cãi với ngôi sao bóng đá Ronaldo ở trận Hàn Quốc - Bồ Đào Nha. Theo Joongang Ilbo, Cho Gue Sung đã hối thúc Ronaldo rời sân khi cầu thủ người Bồ Đào Nha bị thay ra ở phút 65 của trận đấu. Nhận thấy Ronaldo “lãng phí thời gian”, Cho Gue Sung trở nên mất kiên nhẫn, vội vã nói Ronaldo hãy di chuyển nhanh lên bằng tiếng Anh.

Những bức ảnh từ trận đấu cho thấy Ronaldo đã tỏ ra tức giận, ra dấu bảo cầu thủ Hàn Quốc "im miệng". Cho Gue Sung cho biết anh đã nghe Ronaldo chửi thề bằng tiếng Bồ Đào Nha. Trong khi đó, theo ESPN, Ronaldo giải thích: "Chuyện xảy ra lúc tôi bị thay ra, cầu thủ Hàn Quốc bảo tôi nhanh chóng rời sân. Tôi bảo anh ta im đi vì anh ta không có thẩm quyền đó. Chúng tôi không có bất đồng gì".