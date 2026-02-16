Chợ hoa 29 tết: Khi áp lực công việc và tâm lý 'chờ giá rẻ' gặp nhau

Khi công việc "níu chân" người dân đến tận cửa tết

Đang loay hoay chọn một chậu quất tại chợ hoa vỉa hè đường Nguyễn Du (phường Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Ánh (40 tuổi, ở phường Tam Kỳ), một công chức đang làm việc tại Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, lý do chị phải đợi đến ngày 29 tết để mua cây cảnh về chưng tết là cả tháng chạp quá nhiều công việc.

29 tết, nhiều người mới bắt đầu đi mua hoa cây cảnh về chưng tết ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Cơ quan phải hoàn tất hồ sơ, tổng kết cuối năm, họp hành liên miên. Phải đến hôm nay tôi mới chính thức được nghỉ nên tranh thủ đi mua cây về chưng. Tôi biết mua sớm thì sẽ có nhiều lựa chọn đẹp hơn nhưng thực sự mình không còn sự lựa chọn nào khác", chị Ánh chia sẻ.

Theo chị Ánh, việc đi chợ hoa từ ngày 23 – 25 tết là điều "xa xỉ" với những người làm việc hành chính. "Tan sở đã 6 – 7 giờ tối, về còn lo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm. Mệt quá nên chẳng còn thời gian mà la cà chợ hoa", chị nói thêm.

Thực tế cho thấy, không chỉ công chức mà nhiều nhân viên văn phòng, người làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng… cũng phải hoàn tất công việc đến sát ngày nghỉ. Chính vì vậy, 28 - 29 tết trở thành "khung giờ vàng" để họ đi mua cây cảnh.

Một cây mai được chốt giá vào ngày 29 tết đang được chở về nhà cho khách ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Thú thật là ai chẳng muốn mua hoa sớm để ngắm, để nhà cửa có không khí tết từ sớm. Nhưng đặc thù công việc của mình là làm hành chính, những ngày cuối năm là cao điểm nên không có thời gian. Sáng đi sớm, tối mịt mới về, thời gian ăn cơm với chồng con còn hiếm hoi thì lấy đâu ra thời gian đi thong dong chọn cây", chị Ánh nói.

Chị Ánh cũng chia sẻ: "Tính chất công việc buộc phải chọn những ngày giáp tết mới đi mua cây cảnh chứ không phải tư tưởng chờ giá rẻ đâu".

Nỗi lòng của chị Ánh cũng là tình cảnh chung của nhiều người làm công việc hành chính nhà nước. Với họ, đi mua hoa ngày 29 không phải vì thói quen trì hoãn mà là sự ưu tiên cuối cùng sau khi đã hoàn thành trách nhiệm với xã hội và công việc.

Cuộc chơi tâm lý 'chờ đợi giờ G để có giá rẻ'

Bên cạnh lý do bận rộn, một nguyên nhân quan trọng khác khiến nhiều người chờ đến 27 - 28 tết mới mua cây là… giá rẻ hơn. Một tâm lý bấy lâu nay đã hằn sâu vào nếp nghĩ của người tiêu dùng: mua hoa muộn sẽ rẻ hơn. Bởi, theo quy luật thị trường, càng sát giao thừa, nhiều thương lái buộc phải hạ giá để "xả hàng", tránh tình trạng chở cây về lại vườn.

Vì vậy, thay vì sắm sửa từ sớm, nhiều người dân lại có thói quen chờ đến 28 - 29 tết mới bắt đầu đi mua cây cảnh về chưng trong nhà. Từ đào, quất, mai vàng cho đến các loại lan, cúc mâm xôi… tất cả đều được "xuống tiền" vào sát tết.

Dạo quanh các khu vực bán đào, mai vào ngày 29 tết dọc tuyến đường Nguyễn Du (phường Tam Kỳ), không khó để bắt gặp những khách hàng "sành sỏi" đang mặc cả sát giá với chủ vườn.

29 tết nhiều người tìm đến để mua những cây mai cảnh tại chợ hoa đường Nguyễn Du, phường Tam Kỳ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Nguyễn Văn Phượng (48 tuổi, ở phường Tam Kỳ) đang đứng đợi bốc một chậu mai vàng lên xe ba gác, không ngần ngại bày tỏ quan điểm rằng kinh tế năm nay cũng khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Mấy ngày trước, chậu mai này họ hét giá 2 triệu nhưng hôm nay 29 rồi, chỉ trả 1,2 triệu là họ bán ngay.

"Tôi thường đợi đến tầm này mới đi mua. Mình chịu khó đi muộn một chút, mẫu mã có thể không đẹp bằng lúc mới ra nhưng giá lại rất 'mềm'. Vừa túi tiền mà nhà vẫn có hoa vàng rực rỡ là được rồi. Chờ thêm vài ngày mà tiết kiệm được khoản kha khá, tội gì không chờ", anh Phượng chia sẻ.

Phía sau những "mặc cả", những nụ cười vì mua được hoa rẻ của người dân là nỗi lo toan canh cánh của những người trồng và buôn bán cây cảnh. Với họ, mỗi chậu cây mang lên phố là cả một năm ròng rã "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Thế nhưng, quy luật nghiệt ngã của chợ hoa tết là: hoa không bán hết trước giao thừa chỉ còn là rác.

Đứng bên những cây mai đã nở vàng, anh Lê Văn Năm (ở tỉnh Gia Lai), một thương lái nhiều năm liền luôn chở mai vàng từ tỉnh Bình Định cũ (nay Gia Lai) ra thị trường TP.Đà Nẵng để bán, cho hay cả năm trông vào mấy ngày này thôi.

"Năm nay, khách đi xem thì nhiều mà mua thì ít, ai cũng đợi đến phút cuối mới chốt giá. Đến 29 tết là chúng tôi xác định bán tháo để kịp thu hồi vốn, bán lỗ cũng bán để còn dọn dẹp về quê đón tết. Giữ cây lại thì cũng không để làm gì, mà chở về lại tốn thêm chi phí", anh Năm thẳng thắn chia sẻ.

Những chậu cúc cảnh sau khi chốt xong giá sẽ có người chở đến tận nhà cho khách mua ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Năm cho biết, những ngày đầu, giá có thể cao vì lượng khách mua sớm, chọn kỹ. Nhưng càng gần tết, áp lực càng lớn. "Cây cảnh là mặt hàng thời vụ. Qua giao thừa là gần như mất giá nên thà bán rẻ còn hơn để ế", anh nói.

Theo anh, nhiều khách quen hiểu rõ quy luật này nên cố tình chờ sát ngày mới đi mua. "Có người 28 - 29 tết mới ra hỏi. Khi đó nếu còn hàng, chúng tôi gần như bán bằng giá vốn. Miễn sao dọn sạch để còn về quê", anh Năm trải lòng.

Ánh mắt anh Năm nhìn xa xăm về phía dòng người đông đúc. Với anh và nhiều đồng nghiệp, việc hạ giá không phải vì họ muốn "phá giá" thị trường mà là một quyết định đau đớn để giải phóng hàng hóa, gỡ gạc được chút vốn liếng ít ỏi trước khi cánh cổng năm cũ khép lại.