Ngày 26.11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã thống nhất phương án tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi năm 2027 tại khu vực các tuyến đường bao quanh Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường), với yêu cầu không sử dụng ngân sách thành phố và tăng cường quản lý trật tự đô thị.

Theo phương án được thống nhất, mặt bằng tổ chức chợ hoa tết được bố trí trên phần vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn, ở phía tiếp giáp với công trình này.

Chợ hoa Tết Đinh Mùi 2027 ở Đà Nẵng sẽ không dùng ngân sách của thành phố ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng là đơn vị xây dựng phương án tổ chức, triển khai dưới sự chỉ đạo của Sở Xây dựng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chợ hoa tết phải đảm bảo mỹ quan đô thị

Đáng chú ý, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu hoạt động chợ hoa tết phải bảo đảm nguyên tắc tự chủ tài chính, không đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thành phố. Đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm quản lý các khoản thu, chi theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đặc biệt, việc bố trí các điểm kinh doanh phải được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè tràn lan, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao UBND phường Hòa Cường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng các hộ dân tự phát bày bán hoa, cây cảnh và hàng rong trên những tuyến đường lân cận khu vực tổ chức chợ hoa tết.

Việc kiểm soát hoạt động buôn bán tự phát nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm không gian công cộng, bảo đảm giao thông thông suốt, giữ gìn trật tự và cảnh quan đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.