Mai nở sớm, nhà vườn buồn bã chờ xe đến chợ hoa tết Phú Quốc chở về

Mai vàng bung nở, đại hạ giá vẫn thưa thớt khách mua

Trưa 16.2 (ngày 29 tháng chạp), dạo quanh chợ hoa tết Phú Quốc, hình ảnh gây chú ý là mai vàng nở rực rỡ bao phủ nhiều khu vực. Thế nhưng, trái ngược với vẻ tươi tắn của những cánh hoa mai, gương mặt của người bán hoa hằn lên vẻ mệt mỏi và lo âu.

Do thời tiết thất thường, nhiều chậu mai đã nở hoa rất sớm ẢNH: HOÀNG TRUNG

Nhiều gian hàng vốn tấp nập nay sớm đóng cửa, thu dọn đồ đạc. Những chậu mai bung nở bị bỏ mặc, nằm ngổn ngang, chờ xe tải đến chở ngược về vườn trong sự tiếc nuối của chủ nhân.

Để "gỡ gạc" phần nào chi phí vận chuyển và chăm sóc suốt một năm qua, các nhà vườn bắt đầu "chiến dịch" xả hàng với mức giá rẻ hơn nhiều so với trước đó. Những cây mai còn khoảng 50% nụ - là lựa chọn tối ưu cho những ai muốn chơi tết lâu dài - được bán đồng giá chỉ 500.000 đồng/cây, trong khi tiền chậu đã hơn 100.000 đồng.

Tại chợ hoa tết Phú Quốc, hàng trăm chậu mai nở sớm ở phía sau các gian hàng chờ xe chở ngược về vườn ẢNH: HOÀNG TRUNG

Đáng chú ý, có những gốc mai lớn, thế đẹp, ngày hôm qua (15.2) được niêm yết ở mức 1,9 triệu đồng thì sáng nay chỉ còn 1,2 triệu đồng. Đại hạ giá như vậy nhưng người mua vẫn thưa thớt, tạo nên khung cảnh ảm đạm lạ thường tại một trong những chợ hoa lớn nhất đảo Phú Quốc.

Nỗi niềm nhà vườn ở chợ hoa tết

Anh Nguyễn Văn Quốc, một chủ vườn mai có thâm niên hơn 10 năm từ đất liền chuyển hoa ra Phú Quốc, vừa lau mồ hôi vừa bùi ngùi chia sẻ năm nay thời tiết nắng gắt quá, mai chịu không thấu nên bung nụ hết từ rất sớm. Nhìn hoa nở đẹp thế này mà xót xa, vì người mua họ chỉ thích cây còn nụ để mùng 1, mùng 2 nở.

Anh Lâm tưới những chậu cúc Hà Lan để xả hàng chiều cuối năm ẢNH: HOÀNG TRUNG

"Sáng giờ, tôi hạ giá xuống còn chưa tới một nửa so với kỳ vọng ban đầu mà vẫn vắng khách. Thôi thì bán được cây nào hay cây đó, còn không thì tối nay phải thuê xe chở về dưỡng lại cho năm sau", anh Quốc buồn bã nói.

Cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Hoa, một tiểu thương tại chợ hoa, không giấu được vẻ thất vọng khi nhìn vào gian hàng trống vắng khách. "Cả năm trông chờ vào mấy ngày tết, vậy mà mai lại nở sớm quá. Những cây mai nụ đều, đẹp tôi đại hạ giá 500.000 đồng để mọi người mang về chơi cho có không khí tết, chủ yếu là lấy lại tiền công vận chuyển ra đảo này chứ lời lãi gì nữa. Nhìn nhiều gian hàng đóng cửa nghỉ sớm mà tôi cũng thấy nản, bán hết chiều nay tôi dọn dẹp để về chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên", chị Hoa ngậm ngùi.

Một người dân mua thêm chậu mai sau khi nhà vườn đại hạ giá ẢNH: HOÀNG TRUNG

Không riêng gì người bán hoa mai, anh Nguyễn Thanh Lâm (Sa Đéc, Đồng Tháp) còn rầu rĩ hơn trước nguy cơ lỗ nặng. Chúng tôi gặp anh khi anh đang tranh thủ tướ cho hơn 2.000 chậu cúc Hà Lan đang để phía sau gian hàng của mình.

Anh Lâm cho biết đã 8 năm liên tục bán hoa tết tại Phú Quốc. Năm nay, anh chở khoảng 4.000 chậu cúc Hà Lan sang Phú Quốc để bán, vậy mà đến hơn 13 giờ ngày 29 tết vẫn còn gần 2.000 chậu chưa mang ra được.

Anh Lâm cho biết, để đưa được 4.000 chậu cúc Hà Lan đến chợ hoa tết Phú Quốc, anh phải tốn rất nhiều chi phí. Riêng tiền vận chuyển đã khoảng 15 triệu đồng, bốc xếp hai bên khoảng 8 triệu, rồi tiền mặt bằng… "Thôi thì ráng tưới tắm cho nó tươi rồi chiều nay xả hàng xem bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu", anh Lâm nói.



