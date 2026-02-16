Chợ hoa tết Long Xuyên: Đại gia săn mai 'khủng', nhà vườn tranh thủ livestream

Đây là lúc các đại gia săn mai "khủng", giao dịch hàng chục triệu diễn ra trong đêm. Trong khi đó, nhà vườn tranh thủ livestream giảm giá để kịp giải phóng hàng trước hạn trả mặt bằng.

Lựa hoa kiểng vào giờ "thiêng"

Khi màn đêm buông xuống, chợ hoa tết Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) bắt đầu sôi động nhất. Từ 22 giờ đến khoảng 3 giờ sáng, khu chợ trở thành điểm hẹn của giới sưu tầm hoa kiểng, nhà vườn và những khách hàng săn lùng siêu phẩm.

Từ 22 giờ đến khoảng 3 giờ sáng, chợ hoa tết Long Xuyên trở thành điểm hẹn của giới sưu tầm hoa kiểng ẢNH: DUY TÂN

Anh Trần Văn Quang (38 tuổi, tiểu thương lâu năm tại chợ hoa tết này) cho biết, nhiều khách có điều kiện thường chọn đi chợ khuya để thong thả chọn cây. "Sau 22 giờ, đường sá vắng, khách không bị chen lấn. Khi chốt cây, họ để lại địa chỉ, nhà vườn lập tức huy động người bốc xếp, vận chuyển", anh Quang nói.

Những giao dịch lớn thường diễn ra trong khung giờ đặc biệt này. Với các gốc mai "khủng", nhà vườn phải huy động 7 - 10 người hỗ trợ di chuyển. Thời điểm giao hàng thường rơi vào sau nửa đêm, khi xe cẩu mới có thể ra vào chợ thuận lợi. Theo anh Quang, đa số cây chốt trong "giờ thiêng" đều có giá từ vài chục triệu đồng trở lên, chưa kể những cây mai có dáng độc lạ, giá thường cao hơn vài lần.

Ghi nhận lúc 23 giờ ngày 15.2 (28 tết), nhiều nhà vườn tất bật huy động hàng chục nhân công vận chuyển mai lớn cho khách. Những gốc mai tuổi đời 5 - 10 năm liên tục được đưa lên xe, vận chuyển liên tỉnh ngay trong đêm sau khi chốt đơn.

Tuy vậy, nhà vườn vẫn lo lắng vì dù lượng khách tham quan khá đông nhưng sức mua chưa tương xứng. Chi phí đầu vào tăng để giữ chân khách, phần lớn nhà vườn chỉ điều chỉnh giá nhẹ và giảm lượng hàng nhập. "Người đi ngắm thì nhiều nhưng người mua ít. Chỉ mong những ngày cuối, bà con mạnh tay mua sắm tết để tụi tôi sớm dọn hàng về nhà", anh Quang chia sẻ.

Những gốc mai "khủng" thu hút sự quan tâm của người có điều kiện hoặc có nhu cầu sưu tầm cây kiểng ẢNH: DUY TÂN

Công nghệ trở thành "phao cứu sinh" của nhà vườn

Theo quy định, đến 12 giờ ngày 16.2 (29 tết), các hộ kinh doanh phải hoàn trả mặt bằng để lực lượng chức năng dọn vệ sinh, chuẩn bị đón giao thừa 2026. Tuy nhiên, tối 28 tết, hàng ngàn gốc hoa vẫn còn xếp kín khu chợ. Với mai vàng, nhà vườn có thể mang về chăm lại cho mùa sau, nhưng với các loại hoa ngắn ngày như vạn thọ, cúc… người bán không còn lựa chọn.

Nhà vườn và những khách hàng "chịu chi" săn lùng siêu phẩm ẢNH: DUY TÂN

Áp lực thời gian buộc nhà vườn phải áp dụng mọi cách để giải cứu hàng: treo bảng đại hạ giá, khuyến mãi, thậm chí cầu may, cầu lộc. Đáng chú ý, công nghệ trở thành "phao cứu sinh" trong những đêm cuối. Nhiều tiểu thương bật livestream tại chợ, giới thiệu từng gốc mai, chậu hoa để tiếp cận khách online. Thực tế cho thấy, các đơn hàng chốt qua mạng diễn ra nhanh và thuận lợi.

Trong đêm, anh Trần Văn Chiến (27 tuổi, nhà vườn đến từ Đồng Tháp) liên tục livestream bán gốc mai hơn chục năm tuổi với mức giá giảm đến 50%. "Cây này không phải hàng phổ thông nhưng cũng chưa đủ 'khủng' để đại gia mua tại chỗ. Bán online khách dễ hỏi giá, dễ nghe tư vấn nên chốt nhanh hơn", anh Chiến nói.

Nhà vườn livestream bán mai trong đêm tại chợ hoa tết Long Xuyên ẢNH: DUY TÂN

Khi đồng hồ dần tiến về những giờ cuối trước hạn trả mặt bằng, chợ hoa tết Long Xuyên càng thêm tất bật. Dưới ánh đèn vàng và cái lạnh của sương khuya, từng chuyến xe chở hoa rời chợ, mang theo hy vọng cuối mùa của người bán, khép lại một mùa tết bằng những thương vụ xuyên đêm.



