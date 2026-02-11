Nhà vườn chờ sức mua khởi sắc cận tết

Hoa kiểng giá rẻ hút hàng

Khoảng 2 ngày nay, hoa kiểng tết bắt đầu đổ bộ mạnh trên khắp nẻo đường ở TP.HCM. Ngoài những khu công viên, chợ quen thuộc, người dân còn tận dụng những vị trí đất trống tại ngã tư, vỉa hè để trưng bày và bán hoa, cây kiểng tết.

Có mặt tại phố kinh doanh hoa kiểng Nguyễn Hoàng (P.An Phú) chiều 23 tết, PV Thanh Niên nhận thấy các gian hàng bày bán rất nhiều loại hoa kiểng tết nhưng lượng khách mua chưa cao. Theo một chủ vựa kinh doanh ở khu vực này, chỉ còn vài ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ tết nhưng sức mua còn rất thấp. Đã dự đoán trước nên các chủ shop chủ yếu bán hoa nền, các loại truyền thống với mức giá vừa phải. "Các loại cây năm nay tôi mang ra bán cao nhất chỉ hơn 2 triệu đồng, nhưng nhiều người vừa hỏi giá đã lắc đầu chê mắc, họ tìm những cây chỉ khoảng dưới 1 triệu đồng", một chủ kinh doanh cây quất (hạnh) cho biết.

Tại chợ hoa khu Tên Lửa, P.An Lạc (Q.Bình Tân cũ), các loại cây cảnh truyền thống như mai, vạn thọ, hoa giấy, cúc… đã được mang ra bày bán khắp nơi. "Hoa năm nay rất đẹp, giá rất rẻ, chỉ khoảng 50.000 đồng/chậu. Còn những loại mai mắc tiền hơn thì lại kén khách mua", chị Hồng Hạnh, người dân đi chợ tết tại khu vực này, cho hay. Tại gian hàng hoa giấy, PV nhận thấy có khá đông người mua, dựa vào những chuyến vận chuyển của đội ngũ xe ba gác máy, xe thồ.

Một chủ vựa vui mừng khi bán được gốc đào đẹp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đào cành được nhiều người lựa chọn vì giá phù hợp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại chợ hoa trung tâm thành phố ở công viên 23.9 và chợ hoa "nhà giàu" Phú Mỹ Hưng, không khí mua sắm tết cũng bắt đầu nhộn nhịp. Dù ảnh hưởng thời tiết bất lợi, nhiều nơi hoa tết nở sớm nhưng số lượng hoa trên thị trường vẫn không thua kém các năm. Điều khác biệt là sản phẩm tập trung vào các loại phổ biến như cúc, đào, mai, quất, hoa giấy, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, ngoại trừ một số loại cây kiểng lâu năm như bưởi Diễn và mai bonsai có giá vài chục triệu đồng/cây. Tại chợ hoa công viên 23.9, nhiều khách đã xuống tiền chốt hạ những cây đào có dáng đẹp để chưng tết. "Giá đào năm nay cũng không có biến động gì, cành nhỏ thì 1 - 2 triệu đồng, cây có dáng đẹp và gốc to thì lên đến vài chục triệu đồng. Sức mua chắc sẽ tăng lên trong vài ngày tới", một chủ vựa kinh doanh hoa đào tết tại công viên 23.9 nói.

Những năm trước, chợ hoa Phú Mỹ Hưng luôn là điểm đến của những sản phẩm "hàng khủng". Tuy nhiên, năm nay toàn bộ đã nhường chỗ cho hàng bình dân như các nơi khác. Anh Nguyễn Văn Thành, một nhà vườn, giải thích: "Trước đây, bản thân ban quản lý chợ hoa xuân nơi này đầu tư rất nhiều cho chợ như trang trí vườn hoa, tiểu cảnh để thu hút khách đến tham quan chụp ảnh. Những năm gần đây chỉ đơn thuần là họp chợ vào dịp cuối năm. Đến năm nay, không gian chợ cũng bị thu hẹp đáng kể bởi các công trình xây dựng đang mọc lên. Không có không gian nên nhiều nhà vườn tìm bến đỗ mới và không đưa hàng đẹp đến". Theo khảo sát của PV Thanh Niên, các chợ hoa tết năm nay ở TP.HCM vắng bóng các loại cây cảnh độc lạ vì người chơi đã tiết kiệm hơn, không nhiều người chịu chi tiền tỉ cho hoa kiểng như trước nữa. "Nếu mang lên rồi mang về thì lỗ chi phí vận chuyển. Còn những đại gia thật sự muốn săn hàng độc thì họ có nhiều kênh khác, hoặc có thể đến các chợ hoa miền Tây như Vĩnh Long, An Giang để săn lùng. Bên cạnh đó, cây hoa kiểng độc lạ đòi hỏi người chơi phải có tay nghề cao; nên nhiều người thay vì bỏ tiền ra mua đứt thì họ chuyển sang thuê để năm nào cũng có sản phẩm đẹp", ông Nguyễn Văn Long, một chủ vườn tại TP.HCM, nhận định.

Trái cây độc lạ giảm mạnh, vì sao?

Không chỉ hoa kiểng mà các loại vật phẩm thờ cúng độc lạ cũng vắng bóng do thời tiết bất thường. Ông Trịnh Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Đăng Khôi (TP.HCM), cho biết: "Năm nay dưa hấu tạo hình thỏi vàng "thua toàn tập" vì mưa trái mùa nhiều, trời lạnh nên dưa không lên khuôn được. Chỉ còn dưa hấu hồ lô đến ngày 11.2 (24 tháng chạp) hàng mới về và biết số lượng cụ thể. Khách hàng quen hỏi thăm, đặt suốt nhưng hàng chưa về đến nơi nên cũng không dám hứa với ai".

Chợ hoa tết khoe sắc chờ người mua ẢNH: CHÍ NHÂN

Các năm trước, vào mùa này thị trường quà tết độc lạ rất sôi động với nhiều loại trái cây tạo hình như dưa hấu, bưởi, dừa, xoài… nhưng năm nay đã qua ngày đưa ông Táo về trời nhưng các dòng sản phẩm còn khá khiêm tốn. Trang trại Yuth Farm (văn phòng chính tại TP.HCM) cho biết năm nay giới thiệu sản phẩm dưa hấu hồ lô kết hợp giữa trái dưa hấu tuyển chọn và nghệ thuật tạo hình thủ công truyền thống. Để có được sản phẩm này, nhà vườn phải chọn lựa từng trái dưa để tạo hình hồ lô từ sớm, theo sát quá trình sinh trưởng để khi thu hoạch đạt hình dáng tròn gọn, cân đối, giữ trọn vẻ đẹp tự nhiên của trái. Sản phẩm có vỏ vàng tươi, trông rất bắt mắt, một cặp giá khoảng 600.000 đồng trong khi dưa hấu có khắc hoa văn rẻ hơn một nửa. Chọn lựa dưa hấu để chưng tết, anh Trương Minh Khang (ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết anh tìm hiểu kỹ giá và mẫu mã trước khi đặt mua. "Năm nay ưu tiên của tôi là tiết kiệm nên mặc dù rất thích dưa hấu hồ lô, cuối cùng tôi chọn mua cặp dưa hấu khắc họa tiết hoa văn với giá 300.000 đồng", anh nói.

Theo khảo sát của Thanh Niên, trong vài năm gần đây, người dân TP.HCM có xu hướng chi tiền sắm tết cho những loại hàng hóa thiết yếu, tiện dụng và giảm chi cho những sản phẩm xa xỉ. Nhiều cửa hàng bán trái cây độc lạ cho biết mặc dù sản lượng giảm xuống nhưng giá bán không tăng, thậm chí được niêm yết cả tuần trước đến nay vẫn chưa bán hết hàng và giá vẫn giữ nguyên.

Anh Nguyễn Thiên Văn, chủ shop Quà tết cao cấp, cho hay: "Dưa hấu tạo hình không có hàng, còn bưởi số lượng ít hơn năm ngoái 50%, trong khi năm ngoái số lượng lên đến trên 1.000 quả. Dù lượng hàng về ít nhưng giá vẫn giữ ở mức tương đương với các năm trước từ 890.000 đồng đến 2,2 triệu đồng/cặp. Với nguồn cung ít và giá bình ổn, hy vọng trong những ngày giáp tết nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng", anh Văn lạc quan.