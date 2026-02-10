Bán mai tết bằng livestream: Nhà vườn ở đường Phạm Văn Đồng ‘lên sóng’ chốt đơn

Mỗi buổi sáng và tối, ngay bên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, anh Trần Duy Ngọc, chủ vườn mai Thu Ngọc bắt đầu phiên livestream bằng cách xếp các chậu mai tết ngay ngắn trước mặt. Anh gắn điện thoại lên giá đỡ và kết nối wifi có sẵn rồi bắt đầu buổi "nói" trong suốt 3 tiếng của mình.

Mở đầu buổi livestream, anh Ngọc cất giọng đầy tự nhiên rằng: "Chào mọi người đến với phiên "lai" của em. Hôm nay, vườn mai Thu Ngọc nằm tại mặt tiền đường Phạm Văn Đồng "lai" những cây mai tết đẹp, giá rẻ đến với anh chị. Anh chị vô "lai", chia sẻ cùng em để mọi người cùng biết mua hàng giúp em nha".

Trong suốt thời gian đó, anh luôn là người ngồi sau màn hình điện thoại để giới thiệu tỉ mỉ từng gốc mai, từ việc quay cận cảnh nụ hoa, chi cành đến việc đo đạc công khai các thông số như độ hoành, chiều cao, tán ngang và kích thước chậu.

Anh Ngọc trong một buổi livestream bán mai tết trên đường Phạm Văn Đồng ẢNH: PHẠM HỮU

Khách hàng sẽ theo dõi phiên livestream của anh qua các nền tảng Facebook, TikTok và có thể tương tác trực tiếp. Trong phiên livestream, anh luôn để số điện thoại của mình cho khách nhìn thấy. Sau đó việc chốt đơn qua điện thoại hoặc yêu cầu gọi video call để kiểm tra kỹ lưỡng thực tế của cây mai trước khi quyết định chuyển khoản đặt cọc.

Anh Ngọc cho biết, việc livestream bán mai tết bắt đầu từ sự hỗ trợ của một kênh mạng xã hội. Thời gian đầu, anh mượn sóng của kênh để giới thiệu những cây mai đẹp với giá bình dân cho bà con. Ban đầu, anh còn rất bở ngỡ, mắc cỡ và nhiều lúc nói không rõ khi bán.

Tuy nhiên, sau 3 phiên livestream anh lấy lại được tự tin và nói năng trôi chảy hơn rất nhiều. "Ai cũng phải biết thích nghi, chuyển đổi để giúp việc buôn bán kinh doanh dễ dàng hơn", anh Ngọc chia sẻ.

Theo anh, việc bán mai qua livestream và trực tiếp tại mặt bằng không khác nhau là mấy, quan trọng nhất là bán bằng uy tín. Bởi với anh, khi xác định kinh doanh lâu dài chứ không chỉ một lần.

Sự chân thực trong cách mô tả, không nói quá, nói xạo và nói đúng giống mai, thông số sẽ tạo được niềm tin với người xem. Từ thực tế đó đã mang lại hiệu quả bất ngờ khi có những phiên livestream của thu hút đến hàng trăm mắt xem cùng lúc.

Dù bán qua mạng nhưng anh vẫn phải giải thích cặn kẽ cho khách hàng ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Ngọc cho rằng, việc livestream như mở ra một hướng mới cho những người trồng và bán mai như anh. Không chỉ bán được từ vài cây đến gần chục cây mỗi phiên livestream, vườn mai Thu Ngọc của anh cũng được nhiều người biết đến hơn.

Nhiều doanh nghiệp và khách hàng lớn đã biết đến vườn qua TikTok để rồi tìm đến tận đường Phạm Văn Đồng - nơi trưng mai tết để hỏi và mua. Anh tiết lộ rằng, nhờ livestream mà vườn mai của anh "ra hàng" nhanh chóng trong mùa tết năm nay.

Để giữ giá trị của cây, anh sẵn sàng từ chối những đơn hàng ở quá xa như: miền Bắc, miền Trung vì lo ngại vận chuyển đường dài mùa tết sẽ làm hư hại cây. Thay vào đó, anh tập trung phục vụ khách tại TP.HCM và các tỉnh lân cận bằng dịch vụ giao hàng nhanh hoặc xe nhà vườn tự đi giao.

Còn tại một điểm bán mai tết không xa chỗ của anh Ngọc là điểm của anh Trần Hoàng Quốc, vườn mai Quốc Cường cũng vừa bán tại mặt tiền đường Phạm Văn Đồng kèm livestream.

Một điểm bán mai khác tại đường Phạm Văn Đồng cũng livestream bán mai ẢNH: PHẠM HỮU

Bạn gái anh Quốc đi lại và nói liên tục trong 2 tiếng để giới thiệu và bán mai tết ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Quốc cho biết là một người trẻ, việc bán mai tết bây giờ không chỉ bó hẹp như thời của ông và cha mà cần mở rộng, thử nghiệm các bán mới hợp với thị hiếu khách hàng. Cho nên, anh Quốc cùng bạn gái thử nghiệm cách bán mai tết qua livestream ngay tại đường Phạm Văn Đồng.

Anh Quốc cho biết, mục đích bán mai tết qua livestream dễ quảng cáo, tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Nếu khách đã quan sát cây qua điện thoại thì có nhu cầu sẽ xuống tận nơi để xe cây và ký hợp đồng.

Để đạt được như vậy, anh Quốc cùng bạn gái phải mở mỗi ngày đến 2 phiên livestream. Mỗi lần như vậy, bạn gái anh Quốc không thể ngồi yên, cứ đi lại, quay xung quanh từng gốc mai rồi phân tích cụ thể.

"Trong livestream, tôi sẽ nói về cây mai, dáng, mai ghép bông gì, thế cây, giá thuê, giá bán và anh cho khách trả giá ngay trên sóng khi nói chuyện", anh Quốc kể lại và chia sẻ thêm rằng mỗi phiên livestream của anh thu hút đến khoảng 1.500 lượt xem nên đạt hiệu quả trong tết năm nay".

Theo anh Quốc, việc bán hàng online này rất mệt, nhất là nói rất nhiều. Chỉ khoảng sau 2 tiếng là người mệt lả, phải tắt và nghỉ ngơi chờ đến chiều tối mới mở điện thoại bán lại. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số với nông dân trồng mai giúp khách hàng tiếp cận nhanh hơn với những cây mai tết năm nay.