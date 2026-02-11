Dọc đường Cách Mạng Tháng Tám, các sạp lá dong đã bày sẵn lá, dây lạt và khuôn gói bánh. Lá được nhận xét đẹp, bản to, xanh đậm; giá 40.000-150.000 đồng/bó 50 lá tùy loại. Dây lạt 10.000-20.000 đồng/bó, khuôn 20.000-60.000 đồng/chiếc.

Dù giá ổn định và được xem là dễ mua, đến 24 tháng chạp lượng khách vẫn thưa hơn mọi năm. Nhiều tiểu thương lâu năm cho biết sức mua giảm dần qua từng năm. Chủ sạp - bà Hoàng Thị Đông - nói rằng những năm trước giai đoạn này thường rất đông, phải 4-5 người chặt lá vẫn không kịp, còn năm nay khách mua chậm; bà cho rằng kinh tế khó khăn dù lá dong không đắt và nhà nào cũng có nhu cầu, khách chủ yếu là đại lý và lò bánh lấy sỉ rồi bán lẻ.

Chợ lá dong TP.HCM vào ngày cao điểm tết vẫn ế ẩm: ‘Giờ này mọi năm 4-5 người bán không kịp’

Lượng khách năm nay chỉ bằng khaonrg 60% năm ngoái

Một số tiểu thương khác nhận định nguồn lá năm nay khan do bão lụt, trong khi người gói bánh ít đi nên hàng khó tiêu thụ. Bà Ngô Thị Hoa cho biết lượng mua của khách giảm mạnh, từ khoảng 1.000 lá xuống còn dưới 500 lá; doanh số của bà cũng giảm từ khoảng 1.000 thiên xuống còn 400 thiên nhưng vẫn ế, cảnh ngồi chờ khách diễn ra phổ biến.

Các tiểu thương đánh giá năm nay lá dong có chất lượng tốt

Dù nhiều người bán đánh giá lá năm nay đẹp hơn, sức mua không tương xứng và chủ yếu đến từ lò bánh hoặc đại lý lấy sỉ. Các tiểu thương cho rằng thói quen tự gói bánh tại nhà đang giảm, nhiều người chuyển sang mua bánh làm sẵn cho tiện.

Mùa bán lá dong thường chỉ kéo dài vài ngày: tiểu thương bắt đầu dọn hàng từ khoảng 20 tháng chạp, cao điểm 23-25 tháng chạp, rồi giảm nhanh; theo kinh nghiệm người bán, đến khoảng 27 tết hầu như không còn ai gói mới nên chợ vắng dần. Tối 27 tết, nhiều sạp dọn hết hàng, lá dư thường được gom lại và bỏ đi.