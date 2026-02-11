Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chợ lá dong TP.HCM vào ngày cao điểm tết vẫn ế ẩm: ‘Giờ này mọi năm 4-5 người bán không kịp’
Video Đời sống

Chợ lá dong TP.HCM vào ngày cao điểm tết vẫn ế ẩm: ‘Giờ này mọi năm 4-5 người bán không kịp’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/02/2026 17:25 GMT+7

Đã 24 tháng chạp - thời điểm lẽ ra phải nhộn nhịp nhất mùa bán lá dong - nhưng chợ ngã ba Ông Tạ (TP.HCM) vẫn khá thưa khách. Dù lá đẹp, giá ổn định, nhiều tiểu thương thừa nhận sức mua giảm rõ rệt so với trước.

Dọc đường Cách Mạng Tháng Tám, các sạp lá dong đã bày sẵn lá, dây lạt và khuôn gói bánh. Lá được nhận xét đẹp, bản to, xanh đậm; giá 40.000-150.000 đồng/bó 50 lá tùy loại. Dây lạt 10.000-20.000 đồng/bó, khuôn 20.000-60.000 đồng/chiếc.

Dù giá ổn định và được xem là dễ mua, đến 24 tháng chạp lượng khách vẫn thưa hơn mọi năm. Nhiều tiểu thương lâu năm cho biết sức mua giảm dần qua từng năm. Chủ sạp - bà Hoàng Thị Đông - nói rằng những năm trước giai đoạn này thường rất đông, phải 4-5 người chặt lá vẫn không kịp, còn năm nay khách mua chậm; bà cho rằng kinh tế khó khăn dù lá dong không đắt và nhà nào cũng có nhu cầu, khách chủ yếu là đại lý và lò bánh lấy sỉ rồi bán lẻ.

Chợ lá dong TP.HCM vào ngày cao điểm tết vẫn ế ẩm: ‘Giờ này mọi năm 4-5 người bán không kịp’

Chợ lá dong TP.HCM vào ngày cao điểm tết vẫn ế ẩm: ‘Giờ này mọi năm 4-5 người bán không kịp’ - Ảnh 1.

Lượng khách năm nay chỉ bằng khaonrg 60% năm ngoái

Một số tiểu thương khác nhận định nguồn lá năm nay khan do bão lụt, trong khi người gói bánh ít đi nên hàng khó tiêu thụ. Bà Ngô Thị Hoa cho biết lượng mua của khách giảm mạnh, từ khoảng 1.000 lá xuống còn dưới 500 lá; doanh số của bà cũng giảm từ khoảng 1.000 thiên xuống còn 400 thiên nhưng vẫn ế, cảnh ngồi chờ khách diễn ra phổ biến.

Chợ lá dong TP.HCM vào ngày cao điểm tết vẫn ế ẩm: ‘Giờ này mọi năm 4-5 người bán không kịp’ - Ảnh 2.

Lượng khách năm nay chỉ bằng khaonrg 60% năm ngoái

Chợ lá dong TP.HCM vào ngày cao điểm tết vẫn ế ẩm: ‘Giờ này mọi năm 4-5 người bán không kịp’ - Ảnh 3.

Các tiểu thương đánh giá năm nay lá dong có chất lượng tốt

Dù nhiều người bán đánh giá lá năm nay đẹp hơn, sức mua không tương xứng và chủ yếu đến từ lò bánh hoặc đại lý lấy sỉ. Các tiểu thương cho rằng thói quen tự gói bánh tại nhà đang giảm, nhiều người chuyển sang mua bánh làm sẵn cho tiện.

Mùa bán lá dong thường chỉ kéo dài vài ngày: tiểu thương bắt đầu dọn hàng từ khoảng 20 tháng chạp, cao điểm 23-25 tháng chạp, rồi giảm nhanh; theo kinh nghiệm người bán, đến khoảng 27 tết hầu như không còn ai gói mới nên chợ vắng dần. Tối 27 tết, nhiều sạp dọn hết hàng, lá dư thường được gom lại và bỏ đi.

Tin liên quan

TP.HCM sương mù, mát mẻ cả ngày: Người mưu sinh dễ thở, người du xuân thích thú

TP.HCM sương mù, mát mẻ cả ngày: Người mưu sinh dễ thở, người du xuân thích thú

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM có lớp sương mù dày đặc, không khí mát mẻ kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều. Kiểu thời tiết hiếm gặp giữa mùa khô này không chỉ khiến thành phố trở nên mờ ảo, lạ mắt, mà còn giúp người mưu sinh ngoài đường ‘dễ thở’ hơn và người du xuân thêm phần thoải mái.

Bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị: Bí quyết nằm ở loại rau quen thuộc

Chợ hoa xuân lớn nhất Cần Thơ có gì đặc biệt khi người bán không tốn tiền thuê sạp?

Khám phá thêm chủ đề

Lá dong chợ Lạ Dong Ông Tạ Chợ lá dong TP.HCM gói bánh chưng Bánh tét Tết Nguyên đán tết Bính Ngọ 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận