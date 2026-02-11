Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung trở nên mát mẻ, dễ chịu. Sáng sớm và đêm khuya có phần se lạnh - điều vốn khá hiếm trong mùa khô. Đáng chú ý, nhiều ngày gần đây, sương mù dày đặc xuất hiện từ rạng sáng, có thời điểm kéo dài đến tận chiều.

Sáng 11.3.2026 (tức 24 tháng chạp năm Ất Tỵ), khoảng 5 giờ, một số khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa. Sau cơn mưa, lớp sương mù bao phủ khắp nơi. Từ 6 giờ sáng, tầm nhìn bị hạn chế do màn sương ẩm, khiến nhiều tòa nhà cao tầng chỉ còn hiện lên mờ ảo, phần đỉnh gần như bị che khuất.

TP.HCM sương mù, mát mẻ cả ngày: Người mưu sinh dễ thở, người du xuân thích thú

Không khí se lạnh khiến người dân ra đường phải khoác thêm áo mỏng. Sự thay đổi này tạo nên cảm giác khác biệt so với những buổi sáng nắng gắt thường thấy của mùa khô phương Nam.

Với những người làm việc ngoài trời, đặc biệt là tài xế công nghệ, thời tiết mát mẻ mang lại cảm giác “dễ thở” rõ rệt. Nhiệt độ giảm, nắng không gắt khiến họ đỡ mất sức hơn khi phải chạy xe liên tục nhiều giờ, nhất là trong khung giờ cao điểm. Không khí có sương cũng làm da bớt rát, bớt cảm giác hầm hập thường gặp ở TP.HCM mùa khô, nên việc bám đường, chờ cuốc hay di chuyển giữa các điểm giao nhận trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không chỉ người mưu sinh, nhiều bạn trẻ tranh thủ du xuân sớm cũng tỏ ra hào hứng với kiểu thời tiết này. Trời mát khiến việc đi bộ, dạo phố, ghé các điểm chụp ảnh hay cà phê ngoài trời dễ chịu hơn, không bị “đuối” vì nắng gắt.