Cho nghỉ việc cô giáo đánh liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi

Sự việc xảy ra ngày 11.8, đến ngày 20.8 lực lượng chức năng nhận được đơn trình báo của gia đình. Bé gái đã được cho đi giám định thương tích và đang đợi kết quả để làm căn cứ xử lý, còn nữ giáo viên đã thừa nhận hành vi khi làm việc với cơ quan công an.



Theo gia đình bé B.T.B.N (2 tuổi, trú xã Sài Sơn), do bé có biểu hiện chậm nói nên từ cuối tháng 2 đã gửi bé học can thiệp tại Trung tâm giáo dục Hòa nhập BTX. Ngày 11.8, đón con từ lớp về, gia đình thấy mặt con bị đỏ, sưng, khóc và tâm lý hoảng sợ nên đã tìm gặp cô L.T.T, người trực tiếp dạy can thiệp chậm nói cho bé N., để hỏi. Tuy nhiên, cô T. không thừa nhận đã đánh bé, gia đình yêu cầu kiểm tra camera thì phát hiện cô T. đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt bé, nên làm đơn trình báo lực lượng chức năng.

Chủ Trung tâm giáo dục Hòa nhập BTX cho biết cơ sở đã yêu cầu cô T. viết bản tường trình. Trong bản tường trình, cô T. giải thích bị mất kiểm soát cảm xúc và hành vi do áp lực về mục tiêu bài dạy đề ra, nên có hành vi trên. Cơ sở đã cho cô T. nghỉ việc, đồng thời tạm dừng hoạt động và tích cực phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.