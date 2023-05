Chở nữ du khách Nhật đến nhà người bán bánh phở để nhận lại tài sản

Ngày 5.5, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết đã tìm lại tài sản trị giá khoảng 7 triệu đồng cho nữ du khách Nhật Bản bị đánh rơi.



Trước đó, khuya 3.5, nữ du khách Nagai Minori (27 tuổi) đến TP.Đà Nẵng du lịch, đón xe GrabCar từ sân bay Đà Nẵng về một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà). Do mệt mỏi nên chị đi ngủ, đến sáng 4.5 thức dậy thì không thấy điện thoại. Lúc 13 giờ cùng ngày, chị đến Công an P.An Hải Tây gần khách sạn, nhờ tìm lại tài sản.

Anh Hanh trao trả điện thoại nhặt được cho nữ du khách Nhật NGUYỄN TÚ

Công an P.An Hải Tây thử nhắn tin vào máy của chị Nagai Minori. Khoảng 2 giờ sau, anh Vũ Ngọc Hanh (ngụ Q.Liên Chiểu) liên hệ Công an P.An Hải Tây, thông báo anh là người nhặt được điện thoại của nữ du khách Nhật Bản nói trên.



Theo anh Hanh, khoảng 4 giờ sáng 4.5, anh đi bán bánh phở cho khách thì nhặt được chiếc điện thoại này trên đường Trần Hưng Đạo (P.An Hải Tây). Do mới rạng sáng và bận về nhà làm bánh phở, nên anh mang theo điện thoại về để ở phòng khách.



Đến 15 giờ ngày 4.5, anh lên phòng khách nghỉ ngơi thì thấy Công an P.An Hải Tây gửi tin nhắn đến máy điện thoại. Anh Hanh gọi lại cho lực lượng công an phường. Công an P.An Hải Tây đã chở nữ du khách Nhật đến nhà anh Hanh để nhận lại điện thoại.

Ông Tuấn trao trả tài sản nhặt được cho ông Mười NGUYỄN TÚ

Trước đó, ngày 1.5, ông Nguyễn Văn Mười (51 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) đánh rơi ví trên đoạn đường từ Hà Huy Tập đến Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê), bên trong có hơn 10 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng.

Công an P.Hòa Khê đã hỗ trợ ông Mười thông báo tìm lại tài sản. Khuya cùng ngày, ông Hồ Đắc Tuấn (54 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) nhặt được ví, mang đến công an giao nộp để trả cho ông Mười.