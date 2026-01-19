Chợ tết bắt đầu sôi động

Giá rau củ "trở lại mặt đất"

Sáng 18.1, tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), không khí sôi động khác hẳn ngày thường. Ông Hai Minh, chuyên cung cấp sỉ chanh ở chợ này, cho biết sức mua đã bắt đầu tăng lên, kéo theo nhiều mặt hàng như thịt, trứng tăng giá. "Mặt hàng rau củ thì đặc thù hơn vì tiêu thụ mỗi ngày và chưa phải thời điểm tích trữ nên giá rau củ vẫn chưa tăng, thậm chí nhiều loại đã giảm giá sâu so với thời điểm khan hiếm do mưa lũ", ông Hai Minh nói. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, rau củ hiện đang được cung ứng với số lượng rất dồi dào, giá tại chợ đầu mối khá rẻ so với các kênh phân phối khác.

Đơn cử như kiệu tết chỉ có 50.000 đồng/kg, bí đỏ từ 17.000 - 20.000 đồng/kg, hành tây 14.000 đồng/kg, cải thảo 12.000 - 15.000 đồng/kg, khoai tây 16.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg… Mắc nhất trong số các loại rau củ, gia vị hiện nay có lẽ là ớt xiêm xanh khi vẫn giữ giá 200.000 đồng/kg trong khi các loại ớt Đà Lạt khác đã giảm giá. "Các loại ớt sừng, ớt chuông đã giảm hơn phân nửa, chỉ còn 70.000 - 80.000 đồng, nhưng riêng ớt xiêm thì giá vẫn cao vì nhu cầu cao và nguồn hàng còn khan hiếm", một tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Hóc Môn cho biết.

Bánh mứt tràn ngập sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mùa tết Ảnh: Quang Thuần

Ở khu vực kinh doanh dưa hấu, giá dưa cũng đã bắt đầu tăng lên khoảng 5.000 đồng/kg. Theo các vựa tại đây, giá dưa Long An bình thường chỉ khoảng 10.000 - 13.000 đồng/kg, hiện nay đã tăng lên đến 15.000 - 17.000 đồng/kg do các chủ vườn đang tập trung cho vụ thu hoạch tết.

Xung quanh chợ Bến Thành mặc dù mấy ngày gần đây đang được rào chắn để thi công trang trí nhưng lượng du khách đổ về tham quan, chụp ảnh đông vui và nhộn nhịp hơn trước. Bên trong chợ, các quầy ăn uống và đặc sản tết tập trung khá đông khách mua sắm. Vừa bận rộn gói hàng vừa tính tiền cho khách, chị Mỹ, chủ tiệm bán bánh mứt, cho biết: "Dù chưa phải cao điểm nhưng lượng khách đến tham quan mua sắm đã đông đúc hơn trước, khiến người bán cũng phấn chấn hơn. Khách mua sắm hiện nay đa phần là du khách nước ngoài, Việt kiều về nước và các bạn trẻ đến trải nghiệm ẩm thực".

Dưa hấu tăng giá dù chưa bước vào cao điểm tiêu thụ tết Ảnh: Quang Thuần

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại và siêu thị cho thấy sức mua trong những ngày cuối tuần tăng lên thấy rõ. Tại siêu thị Emart, buổi sáng cuối tuần, dòng người chen chúc xếp hàng để chờ tính tiền kéo dài phủ kín hết các quầy. Chị Loan Nhung (ngụ tại P.Cát Lái, TP.HCM) cho biết chị đi mua thực phẩm chỉ mất khoảng 20 phút nhưng tốn cùng khoảng thời gian để đợi tính tiền. Theo ghi nhận của PV, hiện nay hầu hết các hệ thống siêu thị đã trang trí, đặt quầy kệ ở những vị trí nổi bật để cung ứng hàng hóa tết với đầy đủ các loại bánh mứt. Mặc dù chưa phải là cao điểm mua sắm quà tết hay tích trữ lương thực cho những ngày đầu năm nhưng vẫn có một lượng khách tranh thủ mua trước khi về quê nghỉ tết sớm nên sức mua đang tăng lên từng ngày. Đại diện hệ thống siêu thị Kingfoodmart cho biết: Người tiêu dùng đang ưu tiên những mặt hàng tiện lợi, thiết thực và chi tiêu có chọn lọc, tiết kiệm hơn trước nên Kingfoodmart tập trung mở rộng các nhóm thực phẩm sơ chế, thực phẩm tiện lợi và combo bữa ăn nhanh, giúp các gia đình tiết kiệm thời gian chuẩn bị để vui xuân. Hàng hóa được thiết kế đa dạng về quy cách đóng gói và mức giá, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau sử dụng ngay trong ngày.

Đại diện hệ thống siêu thị Co.opmart cũng thông tin nhu cầu tiêu thụ hiện nay đang tập trung vào các giỏ quà tết, được người tiêu dùng ưu tiên mua sắm ở thời điểm hiện tại. Năm nay, Saigon Co.op tiếp tục tập trung các giỏ quà từ hàng VN chất lượng cao, đặc sản vùng miền, nguồn gốc rõ ràng, phù hợp xu hướng tiêu dùng đề cao sức khỏe, kết hợp đặc sản vùng miền với mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu biếu tặng trong nước lẫn kiều bào, du khách quốc tế.

Sức mua tăng lên, dòng người xếp hàng tính tiền tại siêu thị chờ đợi lâu hơn Ảnh: Quang Thuần

Người tiêu dùng cẩn thận với đồ hộp

Đứng săm soi kỹ lưỡng hộp cá hồi ngâm dầu cải một lúc lâu, anh Minh Khang (ngụ tại P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) ngần ngừ rồi đặt xuống. Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Khang cho biết từ sau khi vụ pate Hạ Long và nhiều vụ thực phẩm bẩn khác bị phanh phui, anh ngày càng thận trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. "Tôi rất thích ăn cá hồi xông khói, ngâm dầu đóng hộp, nhưng gần đây hạn chế lại, thay vào đó là mua thực phẩm tươi sống rồi về tự tay chế biến", anh Khang nói.

Chị Đoàn Thủy (ngụ tại khu đô thị Vinhomes Central Park, TP.HCM) cũng thừa nhận: "Gia đình tôi trước nay khá kỹ lưỡng trong việc chọn thực phẩm vì có đến 3 đứa con nhỏ. Sau những vụ thực phẩm bẩn, tôi càng lo lắng hơn và hạn chế ăn đồ hộp. Hiện nay tôi ưu tiên mua thực phẩm tại các siêu thị, mặc dù giá cao hơn cũng như chưa thể tin tưởng tuyệt đối, nhưng ít ra vẫn còn có niềm tin được kiểm soát đầu vào và người bán chịu trách nhiệm, còn hơn mua ở những nơi không thể biết được nguồn gốc, chất lượng sản phẩm".

Nắm bắt tâm lý thận trọng của người tiêu dùng trước những thông tin thực phẩm bẩn, hầu hết các siêu thị hiện nay đều tăng cường khâu giám sát, quản lý chất lượng để đảm bảo sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng. Đại diện hệ thống siêu thị Co.opmart vẫn kiên định chiến lược đồng hành cùng hàng Việt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, với hơn 90% hàng hóa sản xuất trong nước. Các nhóm nông sản Việt, thực phẩm bồi bổ sức khỏe, đặc sản địa phương đều đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, "tick xanh". Trước xu hướng cẩn trọng hơn của người tiêu dùng, những mặt hàng được chứng nhận chất lượng dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt sức mua trong dịp tết năm nay.

Đại diện hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh cũng nhìn nhận xu hướng thắt chặt chi tiêu và cẩn trọng hơn trong lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng. Vì thế, trong mùa cao điểm tết, Bách Hóa Xanh sẽ chủ động tăng cường kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi cung ứng, đặc biệt tập trung vào nhóm hàng tươi sống và các mặt hàng chủ lực ngày tết như bánh kẹo, thực phẩm đóng gói sẵn…, nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng.