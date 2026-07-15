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Cho thi lại sau gian lận ở Tuyên Quang: Giải pháp hay tiền lệ nguy hiểm?
Video Giáo dục

Cho thi lại sau gian lận ở Tuyên Quang: Giải pháp hay tiền lệ nguy hiểm?

Vũ Đoan
Vũ Đoan

Sau những sai phạm nghiêm trọng được phát hiện tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đề xuất tổ chức thi lại môn toán cho các thí sinh tại điểm thi này của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Những tranh luận đang phủ kín mạng xã hội cũng như báo chí sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề xuất cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại môn toán, sau khi xảy ra vụ gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đề xuất này ngay lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng cần bảo vệ quyền lợi của những thí sinh không vi phạm. Trong khi đó, không ít chuyên gia lo ngại việc tổ chức một kỳ thi lại không được quy định trong quy chế hiện hành có thể tạo ra tiền lệ chưa từng có đối với kỳ thi quốc gia.

Cho thi lại sau gian lận ở Tuyên Quang: Giải pháp hay tiền lệ nguy hiểm?- Ảnh 1.

Từ góc độ quản lý giáo dục, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho rằng đây là vụ việc rất đáng tiếc, cần được xử lý nghiêm để vừa đảm bảo tính răn đe, vừa giữ gìn sự công bằng của kỳ thi.

Trong khi các chuyên gia tiếp tục đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang xem xét đề xuất của tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở quy chế thi, các quy định pháp luật hiện hành và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, các thí sinh tại điểm thi này vẫn được đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy nếu cơ quan chức năng kết luận thí sinh vi phạm quy chế thi.

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