Chân dung thầy giáo 9X bị bắt ở Tuyên Quang: Từ học sinh giỏi quốc gia toán đến vòng lao lý

Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ khẩn cấp vào tối 5.7.2026 để phục vụ công tác điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào sáng 1.7. Kết quả của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường lên tới 9,58, cao nhất cả nước.

Vậy Nguyễn Hà Duy là ai? Quá trình học tập và sự nghiệp của nam giáo viên này có gì đáng chú ý?

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998 trong một gia đình có truyền thống làm giáo dục. Ngay từ những năm học phổ thông, Duy đã được xem là một trong những học sinh xuất sắc của tỉnh khi liên tiếp đạt giải nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải nhất học sinh giỏi tin học cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi toán cấp tỉnh và đặc biệt là hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Duy cũng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang – ngôi trường hiện đang trở thành tâm điểm chú ý sau vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm Toán tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, năm 2020, Nguyễn Hà Duy trở về công tác tại chính Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Giáo viên trẻ được giao chủ nhiệm lớp chuyên toán, tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và nhiều năm liền có học sinh đoạt giải quốc gia, trong đó có giải nhì.

Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, Nguyễn Hà Duy còn là một trong những giáo viên sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Từ năm 2022, giáo viên này sử dụng ChatGPT cùng các nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota và Kahoot để xây dựng học liệu, cá nhân hóa bài giảng, tăng tương tác với học sinh; đồng thời tích cực chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cho đồng nghiệp và hướng dẫn học sinh khai thác AI phục vụ việc học.

Trước khi bị Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra, Nguyễn Hà Duy từng được trao giải nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024–2025.