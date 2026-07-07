Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chân dung thầy giáo 9X bị bắt ở Tuyên Quang: Từ học sinh giỏi quốc gia toán đến vòng lao lý
Video Giáo dục

Chân dung thầy giáo 9X bị bắt ở Tuyên Quang: Từ học sinh giỏi quốc gia toán đến vòng lao lý

Vũ Đoan
Vũ Đoan

Từng là niềm tự hào của ngành giáo dục Tuyên Quang với bảng thành tích học tập và giảng dạy ấn tượng, Nguyễn Hà Duy nay trở thành tâm điểm chú ý khi bị tạm giữ để phục vụ điều tra liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ khẩn cấp vào tối 5.7.2026 để phục vụ công tác điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào sáng 1.7. Kết quả của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường lên tới 9,58, cao nhất cả nước.

Chân dung thầy giáo 9X bị bắt ở Tuyên Quang: Từ học sinh giỏi Quốc gia - Ảnh 1.

Vậy Nguyễn Hà Duy là ai? Quá trình học tập và sự nghiệp của nam giáo viên này có gì đáng chú ý?

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998 trong một gia đình có truyền thống làm giáo dục. Ngay từ những năm học phổ thông, Duy đã được xem là một trong những học sinh xuất sắc của tỉnh khi liên tiếp đạt giải nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải nhất học sinh giỏi tin học cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi toán cấp tỉnh và đặc biệt là hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Duy cũng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang – ngôi trường hiện đang trở thành tâm điểm chú ý sau vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm Toán tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, năm 2020, Nguyễn Hà Duy trở về công tác tại chính Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Giáo viên trẻ được giao chủ nhiệm lớp chuyên toán, tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và nhiều năm liền có học sinh đoạt giải quốc gia, trong đó có giải nhì.

Chân dung thầy giáo 9X bị bắt ở Tuyên Quang: Từ học sinh giỏi Quốc gia - Ảnh 2.

Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, Nguyễn Hà Duy còn là một trong những giáo viên sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Từ năm 2022, giáo viên này sử dụng ChatGPT cùng các nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota và Kahoot để xây dựng học liệu, cá nhân hóa bài giảng, tăng tương tác với học sinh; đồng thời tích cực chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cho đồng nghiệp và hướng dẫn học sinh khai thác AI phục vụ việc học.

Trước khi bị Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra, Nguyễn Hà Duy từng được trao giải nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024–2025.

Tin liên quan

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin tiến độ điều tra vụ 'điểm 10 môn toán'

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin tiến độ điều tra vụ 'điểm 10 môn toán'

Sáng 6.7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, trong đó có nội dung về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang.

Bộ GD-ĐT: Kết quả môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bất thường, xác minh khâu coi thi

Khám phá thêm chủ đề

Tuyên Quang Gian lận điểm thi Điểm thi toán Nguyễn Hà Duy

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận