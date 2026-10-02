Cho thuê hơn 874 ha ở Vườn quốc gia Núi Chúa làm du lịch sinh thái

Ngày 2.10, Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình cho biết đã thông báo cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa (lần 1).

Theo thông báo, có 7 điểm được đưa ra cho thuê, với tổng diện tích hơn 874 ha, nằm tại các xã Vĩnh Hải và Công Hải.

Trong đó, điểm du lịch sinh thái 4 có diện tích 67,27 ha; điểm 5 rộng 125,77 ha; điểm 6 rộng 20,51 ha; điểm 8 rộng 188,1 ha; điểm 9 rộng 170,01 ha; điểm 10 rộng 103,72 ha và điểm 12 rộng 199,1 ha.

Vườn quốc gia Núi Chúa có tổng diện tích 31.241,33 ha, trong đó diện tích quy hoạch rừng đặc dụng hơn 22.087 ha. Khu vực này được đánh giá có địa hình đa dạng, giàu đa dạng sinh học và sở hữu nhiều cảnh quan tự nhiên đặc sắc.

Công viên Đá tại Vườn quốc gia Núi Chúa ẢNH: KỲ NAM

Hiện hoạt động du lịch tại Vườn quốc gia Núi Chúa chủ yếu tập trung ở các khu vực ven biển như vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, công viên Đá, đỉnh Núi Chúa...

Các sản phẩm hiện có gồm tham quan bằng tàu đáy kính, dạo biển; trong khi nhiều tiềm năng như đi bộ, leo núi, khám phá rừng, bơi, lặn biển và tham quan bãi rùa đẻ vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Ban quản lý cho rằng hoạt động du lịch tại Vườn quốc gia Núi Chúa còn phát triển rời rạc, quy mô nhỏ và thiếu đầu tư đồng bộ. Việc mời thuê môi trường rừng nhằm khai thác hợp lý giá trị cảnh quan, sinh thái, văn hóa, lịch sử, đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường tự nhiên.

Khu vực Hang Rái đang được khai thác du lịch ẢNH: KỲ NAM

Cam kết quản lý rừng bền vững

Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, phương án đầu tư khả thi, bảo đảm vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định và cam kết thực hiện quản lý rừng bền vững.

Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận trong giờ hành chính, từ 9 giờ ngày 30.9 đến 15 giờ 30 ngày 30.10.2026. Hồ sơ sẽ được mở lúc 9 giờ ngày 2.11.2026, với yêu cầu có sự chứng kiến của nhà đầu tư.

Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tiếp nhận hồ sơ tại số 330 Trường Chinh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực biển là bãi đẻ của rùa tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình ẢNH: KỲ NAM

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa và Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình theo Quyết định 107/QĐ-UBND ngày 1.7.2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị có chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị về thiên nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan; nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái trong phạm vi được giao quản lý.

Vườn quốc gia Núi Chúa nằm ở phần cuối dãy Trường Sơn, có địa hình đa dạng, từ núi trung bình, núi thấp đến khu vực có độ cao trên 1.000 m. Đây được xác định là một trong những khu rừng giàu đa dạng sinh học.

Vườn quốc gia Núi Chúa có tổng diện tích 31.241,33 ha, trong đó diện tích quy hoạch rừng đặc dụng hơn 22.087 ha. Khu vực này được đánh giá có địa hình đa dạng, giàu đa dạng sinh học và sở hữu nhiều cảnh quan tự nhiên đặc sắc.