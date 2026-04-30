Cho thuê nhà 1,2 tỉ/năm nộp thuế bao nhiêu sau nâng ngưỡng miễn thuế?

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Nghị định 320/2025/NĐ-CP vừa được ban hành, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh chính thức nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm, áp dụng từ 1.1.2026.

Cho thuê nhà có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống được miễn thuế

Nâng ngưỡng miễn thuế nhưng về cơ bản phương pháp tính thuế không thay đổi. Với hộ, cá nhân cho thuê bất động sản, điều chỉnh cụ thể như sau: mức doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng.

Mức doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở lên thì nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo cách tính: thuế giá trị gia tăng phải nộp = doanh thu x 5%; thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (doanh thu - 1 tỉ đồng) x 5%.

Ví dụ, doanh thu cho thuê nhà là 1,2 tỉ đồng/năm, thuế giá trị gia tăng phải nộp là: 1,2 tỉ đồng x 5% = 60 triệu đồng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: (1,2 - 1 tỉ đồng) x 5% = 10 triệu đồng. Tổng số thuế phải nộp là 70 triệu đồng.

Nếu doanh thu là 1,5 tỉ đồng/năm, thuế giá trị gia tăng phải nộp là: 1,5 tỉ đồng x 5% = 75 triệu đồng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: (1,5 - 1 tỉ đồng) x 5% = 25 triệu đồng. Tổng số thuế phải nộp là 100 triệu đồng.

Tính toán tương tự, nếu doanh thu là 2 tỉ đồng/năm thì tổng số thuế phải nộp là 150 triệu đồng; doanh thu là 3 tỉ đồng/năm thì tổng số thuế phải nộp là 250 triệu đồng.

Chính thức áp ngưỡng không chịu thuế hộ kinh doanh dưới 1 tỉ đồng

Kê khai thuế thế nào?

Theo hướng dẫn của nhiều cơ quan thuế địa phương, hộ, cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế; sử dụng tờ khai thuế Mẫu số 01/BĐS và phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm Thông tư số 18/2026/TT-BTC.

Cá nhân trực tiếp khai thuế được lựa chọn khai thuế 1 lần hoặc 2 lần. Nếu khai thuế 2 lần trong năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31.7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất là ngày 31.1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Nếu khai thuế 1 lần theo năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 31.1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Nếu có nhiều bất động sản cho thuê, cá nhân được trừ ngưỡng 1 tỉ đồng trước khi tính thuế với một hoặc một số hợp đồng, tổng không quá 1 tỉ đồng/năm

Cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố, thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các bất động sản trên một hồ sơ khai thuế và lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tổ chức đi thuê khai thuế thay, nộp thuế thay.

Tổ chức thuê bất động sản của cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp hợp đồng thuê bất động sản có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế thay, nộp thuế thay; sử dụng tờ khai Mẫu số 01/TCKT và phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê bất động sản theo Mẫu số 02/BK-KTBĐS ban hành kèm Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Áp quy định hiện hành, chỉ thay đổi ngưỡng miễn thuế thì: nếu cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau, cá nhân được trừ 1 tỉ đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê bất động sản do cá nhân lựa chọn, nhưng tổng mức được trừ không quá 1 tỉ đồng/năm đối với tất cả hợp đồng cho thuê.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau và có quy định bên đi thuê khai thay, nộp thay thuế, khi lựa chọn hợp đồng cho thuê bất động sản để áp dụng mức được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cho thuê bất động sản và bên đi thuê phải quy định rõ trong hợp đồng cho thuê bất động sản nội dung khai thay, nộp thay thuế và số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.