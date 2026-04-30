Xử lý khai thuế quý 1 thế nào khi ngưỡng miễn thuế là 1 tỉ?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Nghị định 320/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Theo đó, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) được nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm.

Thuế giá trị gia tăng tính từ đồng doanh thu đầu tiên

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, phân tích, Nghị định 141/2026/NĐ-CP kế thừa các nội dung cơ bản của Nghị định 68/2026/NĐ-CP. Điều này đồng nghĩa, phương pháp tính thuế của hộ kinh doanh sẽ không thay đổi.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế mới của hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 1.1.2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, nếu doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở xuống: hộ kinh doanh được miễn cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Nếu doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm: hộ kinh doanh sẽ tính thuế thu nhập cá nhân trên phần doanh thu vượt 1 tỉ đồng, còn thuế giá trị gia tăng tính từ đồng doanh thu đầu tiên.

Ông Tuấn lưu ý, Nghị định 141/2026/NĐ-CP cho phép hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở xuống, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Điều này giúp hộ chủ động hơn, có thể xuất hóa đơn cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh khác, tránh tình trạng bị hạn chế tiếp cận đối tượng khách hàng như các hướng dẫn trước đây.

3 trường hợp cần lưu ý khi khai và nộp thuế quý 1

Theo ông Tuấn, sau khi nâng ngưỡng miễn thuế như trên, về nguyên tắc, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở xuống sẽ không phải nộp tờ khai thuế, chỉ nộp thông báo doanh thu cho cơ quan thuế. Hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm thì cần nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo thời hạn quy định.

Cách áp dụng này tương tự như với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống và trên 500 triệu đồng/năm trước đây.

Như vậy, với các hộ kinh doanh có doanh thu năm từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, sẽ có 3 trường hợp xảy ra như sau:

Thứ nhất, hộ kinh doanh chưa nộp tờ khai thuế quý 1 và chưa nộp thuế: sẽ không cần nộp tờ khai và nộp thuế quý 1, chỉ cần thông báo doanh thu cho cơ quan thuế trước ngày 31.7 (với các hộ kinh doanh mới được thành lập 6 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là ngày 31.1.2027.

Thứ hai, hộ kinh doanh đã nộp tờ khai thuế quý 1 và chưa nộp thuế: lưu ý xử lý theo 2 trường hợp.

Trường hợp 1, hộ kinh doanh cần ước tính lại doanh thu năm 2026, nếu cảm thấy doanh thu sẽ vượt trên 1 tỉ đồng thì tờ khai đã nộp cần được giữ nguyên, tiến hành nộp tiền thuế theo tờ khai.

Trường hợp 2, nếu hộ kinh doanh xác định doanh thu năm 2026 sẽ dưới 1 tỉ đồng, cần tiến hành thủ tục hủy tờ khai thuế đã nộp trước đó với cơ quan thuế và chờ nộp thông báo doanh thu cho cơ quan thuế theo quy định.

Thứ ba, hộ kinh doanh đã nộp tờ khai thuế quý 1 và đã nộp thuế: cách xử lý tương tự như trên.

hộ kinh doanh cần ước tính lại doanh thu năm 2026, nếu cảm thấy doanh thu sẽ vượt trên 1 tỉ đồng thì tờ khai thuế và số thuế đã nộp được giữ nguyên. Hộ kinh doanh tiến hành nộp thuế và tờ khai thuế cho các kỳ tiếp theo theo quy định hiện hành.

Nếu hộ kinh doanh xác định doanh thu năm 2026 sẽ dưới 1 tỉ đồng, cần tiến hành thủ tục hủy tờ khai thuế đã nộp trước đó, chờ nộp thông báo doanh thu cho cơ quan thuế theo quy định.

Với số thuế đã nộp, hộ kinh doanh sẽ làm thủ tục hoàn hoặc bù trừ kỳ tiếp theo, theo hướng dẫn tại điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Trước khi Nghị định 141/2026/NĐ-CP được ban hành, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, áp dụng từ 1.1.2026. Cơ quan thuế hướng dẫn, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ trên 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng (nộp thuế theo doanh thu): nộp tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD quý 1/2026) tới cơ quan thuế chậm nhất ngày 30.4. Ngày 30.4 cũng là hạn chót mà hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 3 - 50 tỉ đồng hoặc từ trên 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng (nộp thuế theo thu nhập tính thuế) phải nộp tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD - quý 1/2026) tới cơ quan thuế. Nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng phải nộp tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD - tháng 1, 2, 3 năm 2026) tới cơ quan thuế chậm nhất ngày 20.4.



