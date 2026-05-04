Cho thuê ô tô tự lái: Tài xế bị phạt nguội, chủ xe chịu trách nhiệm?

Chí Tâm
04/05/2026 11:48 GMT+7

Để tránh tình trạng "quýt làm, cam chịu", người kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái phải phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh người thuê xe vi phạm luật giao thông đường bộ.

Sau mỗi dịp lễ, nhiều câu chuyện rắc rối xoay quanh việc cho thuê ô tô tự lái lại xuất hiện trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội. Trong số đó, các câu hỏi như: "Cho bạn mượn xe nhưng bị phạt nguội quá tốc độ, phải làm sao?", "Khách thuê xe tự lái bị CSGT phạt nguội, giờ liên hệ khách để xử lý hay chủ xe tự đóng phạt?"… luôn là chủ đề tạo ra tranh luận nảy lửa.

Luật hiện hành quy định rõ người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình

Tuy nhiên, quy định về việc xử phạt "đúng người, đúng tội" theo luật hiện hành đã rất chi tiết. Chủ xe có thể căn cứ vào Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) để yêu cầu người vi phạm phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Khách thuê xe tự lái bị phạt nguội: Luật quy định ra sao?

Căn cứ theo điểm b, khoản 8, điều 47, Nghị định 168, chủ phương tiện có nghĩa vụ bắt buộc phải hợp tác với cơ quan chức năng để xác định người đã điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm. Nếu là cá nhân, chủ xe phải chứng minh mình không cầm lái thông qua các bằng chứng như hợp đồng thuê xe hoặc biên bản bàn giao.

Trường hợp không giải trình được, chính chủ xe sẽ bị xử phạt đối với hành vi bị phát hiện. Đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp cho thuê, nếu không xác định được người lái, pháp nhân đó sẽ phải gánh trách nhiệm nộp phạt thay.

Chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp, xác minh với cơ quan chức năng để chứng minh bản thân không vi phạm

Để tránh rủi ro "quýt làm, cam chịu", chủ xe kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái phải kỹ lưỡng trong khâu chuẩn bị hợp đồng, "rào" trước bằng các điều khoản chặt chẽ liên quan tới phạt nguội và các hành vi vi phạm luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Biên bản bàn giao, cho thuê xe phải ghi chi tiết ngày, giờ, phút giao và nhận xe để đối chiếu chính xác với thời điểm vi phạm trên hệ thống giám sát. Người điều khiển phương tiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hành vi, vi phạm của mình.

Ngoài ra, chủ xe cũng nên giữ lại một khoản tiền cọc của khách thuê xe trong khoảng thời gian cụ thể, sau khi trả xe. Khoản thời gian này đủ để dữ liệu từ Cục CSGT cập nhật thông tin, giúp chủ xe dễ dàng truy thu, khấu trừ chi phí nếu phát sinh vi phạm. Việc minh bạch, rõ ràng ngay từ ban đầu trong hợp đồng ràng buộc không chỉ bảo vệ quyền lợi chủ xe mà còn buộc người thuê phải nâng cao ý thức tham gia giao thông.

Nhu cầu thuê xe dịp tết và những trái đắng khi thuê xe tại Việt Nam

Thuê xe dịp Tết Nguyên đán vốn được coi là ác mộng đối với nhiều người Việt. Nhu cầu tăng cao khiến lượng xe cho thuê khan hiếm, chi phí đội lên gấp nhiều lần so với ngày thường.

