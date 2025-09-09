Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh khu vực 2 cho biết, theo Quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ, cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chương trình tín dụng nhân văn, rất cần được phát huy nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cuộc sống và trở thành những người có ích cho xã hội.

Ngân hàng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù ẢNH: NGỌC THẮNG

Thực tế cho thấy, thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tại các địa phương, thực hiện cho vay đối với đối tượng chấp hành xong án phạt tù hoặc cho vay doanh nghiệp sử dụng lao động là những người đã chấp hành xong án phạt tù theo quy định đã và đang phát huy hiệu quả chính sách và ý nghĩa nhân văn. Chương trình này không chỉ tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cuộc sống, tạo công ăn việc làm và thu nhập để phục vụ cuộc đời sống và hoàn thiện, phát triển bản thân trở thành người tốt sau khi chấp hành xong án phạt mà còn góp phần vào việc bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ý nghĩa nhân văn và sâu sắc của chính sách được cụ thể hóa bằng chính sách tín dụng cho vay đối với đối tượng được vay vốn (cá nhân và doanh nghiệp sử dụng lao động là người đã chấp hành xong án phạt tù), nhằm tạo điều kiện về vốn để học tập, lao động và sản xuất kinh doanh.

Sau 2 năm thực hiện, các NHCSXH đã và đang triển khai thực hiện tốt chính sách này. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, dư nợ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đến nay, đạt 48,7 tỉ đồng, cho 595 người vay vốn. Hoạt động này tiếp tục được thực hiện tốt trên địa bàn, 8 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay đạt 22,2 tỉ đồng bằng 116,5% so với cùng kỳ.