Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/09/2025 14:51 GMT+7

Theo Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh khu vực 2, dư nợ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nay đạt 48.7 tỉ đồng, cho 595 người vay vốn. Hoạt động này tiếp tục được thực hiện tốt trên địa bàn, 8 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay đạt 22,2 tỉ đồng, bằng 116,5% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh khu vực 2 cho biết, theo Quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ, cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chương trình tín dụng nhân văn, rất cần được phát huy nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cuộc sống và trở thành những người có ích cho xã hội.

Cho vay cho người chấp hành xong án phạt tù tại Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ảnh 1.

Ngân hàng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thực tế cho thấy, thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tại các địa phương, thực hiện cho vay đối với đối tượng chấp hành xong án phạt tù hoặc cho vay doanh nghiệp sử dụng lao động là những người đã chấp hành xong án phạt tù theo quy định đã và đang phát huy hiệu quả chính sách và ý nghĩa nhân văn. Chương trình này không chỉ tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cuộc sống, tạo công ăn việc làm và thu nhập để phục vụ cuộc đời sống và hoàn thiện, phát triển bản thân trở thành người tốt sau khi chấp hành xong án phạt mà còn góp phần vào việc bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ý nghĩa nhân văn và sâu sắc của chính sách được cụ thể hóa bằng chính sách tín dụng cho vay đối với đối tượng được vay vốn (cá nhân và doanh nghiệp sử dụng lao động là người đã chấp hành xong án phạt tù), nhằm tạo điều kiện về vốn để học tập, lao động và sản xuất kinh doanh.

Sau 2 năm thực hiện, các NHCSXH đã và đang triển khai thực hiện tốt chính sách này. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, dư nợ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đến nay, đạt 48,7 tỉ đồng, cho 595 người vay vốn. Hoạt động này tiếp tục được thực hiện tốt trên địa bàn, 8 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay đạt 22,2 tỉ đồng bằng 116,5% so với cùng kỳ.

Tin liên quan

Ngân hàng cho vay mua ô tô điện lãi suất 6,9%/năm

Ngân hàng cho vay mua ô tô điện lãi suất 6,9%/năm

Ngày 11.8, Ngân hàng Shinhan Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lãi suất vay dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vay mua ô tô điện với lãi suất từ 6,9%/năm.

Khám phá thêm chủ đề

Cho vay Ngân hàng Nhà nước ngân hàng Ngân hàng Chính sách Xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận