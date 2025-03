Cho vay ngoại tệ tăng nhanh

Đến cuối tháng 2, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. HCM đạt 3,936 triệu tỉ đồng, giảm 0,17% so với cuối năm và tăng 12,2% so với cùng kỳ. So với cùng kỳ 2 tháng năm 2024, tín dụng giảm 0,92%; 2 tháng năm 2023 giảm 0,11%.

Thế nhưng, cho vay ngoại tệ lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tháng 2 tăng trưởng khá, tăng 1,37% so với tháng trước. Kết quả này gắn liền với sự tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 2 và tiếp tục đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho động lực tăng trưởng kinh tế thuộc lĩnh vực này.

Ngân hàng cho vay ngoại tệ tăng trưởng khá ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, tín dụng trên địa bàn TP.HCM tiếp tục tập trung cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ và tiêu dùng. Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực này, chiếm khoảng 75% và chủ yếu là nhu cầu vốn ngắn hạn. Việc giải ngân và doanh số cho vay tăng là yếu tố phản ánh tín dụng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Doanh số cho vay tháng 2 tăng 14% so với tháng trước.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, những giải pháp tăng trưởng kinh tế nói chung và tăng trưởng kinh tế TP.HCM nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công và xu hướng phát triển tích cực từ hoạt động du lịch, dịch vụ; lĩnh vực xuất khẩu và tăng trưởng của hoạt động bán lẻ, tiêu dùng… là những yếu tố môi trường thuận lợi, tăng khả năng hấp thụ vốn và thúc đẩy tín dụng tăng trưởng trên địa bàn trong thời gian tới.