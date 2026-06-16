Chờ xem Argentina vĩ đại nhất lịch sử

Argentina "của Scaloni"

Tại vòng loại World Cup 2026, Lionel Messi không chỉ là cây làm bàn số 1 của đội tuyển Argentina mà còn là vua phá lưới của cả khu vực Nam Mỹ (8 bàn). Tại World Cup 2022, Messi ghi được 7 bàn - thua đúng 1 bàn so với vua phá lưới Kylian Mbappe (Pháp). Ngoài Messi, chỉ có một cầu thủ khác của Argentina ghi được nhiều hơn 1 bàn là Julian Alvarez. Như mọi người đã biết Argentina vô địch World Cup 2022, nhưng đấy chưa phải là chi tiết lịch sử liên quan đến đội bóng này.

Argentina là đội duy nhất trong lịch sử bóng đá Nam Mỹ từng lên ngôi vô địch 3 lần liên tiếp ở hai giải đấu lớn nhất (Copa America 2021, World Cup 2022, Copa America 2024). Điều này tương đương với kỷ lục hoành tráng của Tây Ban Nha thời tiki-taka (liên tiếp vô địch EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012).

Ảnh: TV360

HLV Lionel Scaloni vẫn giữ lại hầu hết gương mặt cũ của đội tuyển Argentina từng dự World Cup 2022 ẢNH: AFP

Khác biệt giữa hai cú "hat-trick lịch sử" của Tây Ban Nha và Argentina là vị trí HLV trưởng. Ban đầu người ta chỉ xem thành tích vô địch EURO 2008 của Tây Ban Nha là một kết quả ngẫu nhiên. HLV Luis Aragones lập tức chia tay đội tuyển ngay sau vinh quang. HLV Vicente Del Bosque thay chỗ. Nhân vật gần như cả đời gắn bó với Real Madrid này đã nối tiếp con đường tiki-taka mà Aragones để lại, chủ yếu bằng các ngôi sao Barcelona, tiếp tục vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Argentina thì khác hẳn. HLV Lionel Scaloni bắt đầu dẫn dắt đội này vào năm 2018 giữa cơ man sự chỉ trích và hoài nghi. Argentina tỏ ra tầm thường tại Copa America 2019. Thay vì sa thải Scaloni như giới hâm mộ kêu gọi, LĐBĐ Argentina chọn giải pháp kiên nhẫn chờ đợi. Cách chơi mà ông Scaloni theo đuổi dần định hình, rồi dẫn đến thành công rực rỡ với 3 chức vô địch liên tiếp. Đấy là Argentina "của Scaloni" một cách tuyệt đối, chứ không phải là một sự nối tiếp và phát huy nền tảng cũ, như Tây Ban Nha thời Del Bosque.

Messi gánh vác trách nhiệm ghi bàn ?

Vì là đội bóng "của Scaloni", Argentina thay đổi rất ít tại World Cup này. Một mặt, ít ai thay đổi công thức đã đem lại thành công trong bóng đá đỉnh cao. Mặt khác, mỗi HLV đều có quan điểm, triết lý của riêng mình. Dù bản thân họ muốn thay đổi, làm mới thứ bóng đá của chính họ cũng đâu phải dễ. Trong tư thế đội bóng vĩ đại nhất lịch sử (ít ra đấy là đề tài tranh luận, và chỉ có hai đối tượng để người ta tranh luận: Tây Ban Nha thời Del Bosque và Brazil thời Pele), Tây Ban Nha thảm bại 1-5 trước Hà Lan ở trận ra quân tại World Cup 2014, rồi về nước ngay sau vòng bảng. Đấy không hẳn là bài học cho Argentina của Scaloni. Nhưng giới quan sát không thể không nhìn vào Tây Ban Nha ngay sau đỉnh cao chói lọi ấy, và thận trọng chờ xem Argentina tại World Cup này.

Chưa bao giờ trong lịch sử có một đội bóng bước vào World Cup với 17 gương mặt cũ từng nâng cúp vô địch 4 năm trước đó như Argentina tại World Cup này. Đáng lẽ Argentina của Scaloni còn y nguyên hơn thế nữa. Angel Di Maria không xuất hiện trở lại chẳng qua vì chính anh chủ động rút lui. Juan Foyth không thể dự World Cup 2026 vì chấn thương. Còn Nico Gonzales và Giovani Lo Celso (trong đội tuyển hiện thời) không dự World Cup 2022 chỉ vì họ chấn thương vào giờ chót. Argentina hầu như nguyên vẹn ấy sẽ không có nhiều thay đổi trong cách chơi. Và Messi vẫn phải gánh vác trách nhiệm ghi bàn?

Nền bóng đá Argentina luôn nổi tiếng về khả năng sản sinh tiền đạo giỏi. Lautaro Martinez sẽ tấn công vào vùng cấm địa một cách dũng mãnh, như chốn không người. Julian Alvarez đe dọa hậu vệ, chứ không phải ngược lại. Sau lưng họ luôn có rất nhiều tiền vệ giỏi: Enzo Fernandez, Alexis MacAllister, Rodrigo De Paul, hoặc tài năng trẻ mới nổi Nico Paz. Câu hỏi đặt ra là còn con đường nào khác không, ngoài việc cố đưa quả bóng đến chân Messi trong tình huống cuối cùng - để có cú dứt điểm hoặc pha kiến tạo? Vấn đề ở đây không phải là Argentina dễ bị bắt bài vì công thức quen thuộc. Vấn đề còn là uy lực của MacAllister, Alvarez, Martinez… sẽ không được khai thác triệt để.