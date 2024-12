Choáng với cảnh taxi kéo người đu bám ở cửa chạy trên cao tốc

Ngày 26.12, Công an H.Đức Trọng, cho biết đã phối hợp với Công an TP.Đà Lạt bắt được tài xế taxi Nguyễn Văn Hào (taxi của hãng Lado) tại TP.Đà Lạt vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày và đưa về để xác minh làm rõ liên quan đến vụ taxi chạy trên cao tốc Liên Khương - Prenn khi có người đu bám trên cửa.

Taxi chạy trên cao tốc, kéo theo Thanh còn đu bám trên cửa xe ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 25.12, Nguyễn Văn Hào (21 tuổi, tạm trú P.8, TP.Đà Lạt) có hẹn với Lương Trọng Vĩ (20 tuổi, H.Đức Trọng) để trao đổi (giao dịch, mua bán hàng) tại khu vực vòng xoay Liên Khương (đầu cao tốc).

Theo hẹn, Vĩ điều khiển xe máy chở Nguyễn Cảnh Thanh (20 tuổi, H.Đức Trọng) đến để gặp. Nhìn thấy Hào đang ngồi trên ghế tài xế trong xe ô tô, Thanh xuống xe đi bộ đến trao đổi.

Sau đó Hào và Thanh mâu thuẫn nên Hào kéo kính xe lên rồi tăng ga bỏ chạy lên cao tốc Liên Khương - Prenn (hướng về Đà Lạt). Thanh liền bám vào cửa xe phía trước bên trái để giữ Hào lại nhưng Hào vẫn điều khiển xe ô tô chạy tiếp, kéo theo Thanh đang đu bên cửa xe.

Khi xe ô tô của Hào chạy được khoảng 2km thì Thanh bị tuột tay rơi xuống đường và bị bánh sau bên trái xe ô tô do Hào điều khiển cán qua người. Đồng thời ngay lúc đó Vĩ điều khiển xe gắn máy đuổi theo đến nơi thì bị ngã khiến cả Vĩ và xe mô tô đè lên người Thanh đang nằm trên đường.

Thanh rơi xuống đường và bị xe taxi và xe gắn máy cán bị thương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vĩ đỡ Thanh dậy đưa đến Trung tâm y tế H.Đức Trọng cấp cứu, được chẩn đoán gãy 3 xương sườn trái và đã chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Cũng theo Công an H.Đức Trọng, Hào vào làm lái xe cho hãng taxi này chưa được 1 tháng và tại cơ quan công an, Hào đã thừa nhận sự việc. Hiện Công an H.Đức Trọng cũng đã triệu tập những người liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ.