Chơi Counter-Strike 2 giữa biển, Starlink thể hiện ra sao?

Kiến Văn
Kiến Văn
04/03/2026 14:15 GMT+7

Một người dùng đã quyết định kiểm tra khả năng kết nối internet của Starlink giữa đại dương bằng cách chơi Counter-Strike 2 trên một chiếc thuyền.

Trong đoạn video được chia sẻ trên Instagram, người dùng có tên soren.ellison đã thiết lập một dàn máy chơi game trên thuyền và tham gia vào một trận đấu Counter-Strike 2 để xem liệu Starlink có thể hoạt động hiệu quả khi ở xa bờ hay không. Thử nghiệm được soren.ellison thực hiện trong bối cảnh nhiều người cho biết họ thường gặp phải tình trạng kết nối chậm ngay cả trong nhà, thậm chí ở gần router.

Chơi Counter-Strike 2 giữa biển, Starlink thể hiện ra sao? - Ảnh 1.

Starlink ngày càng mở rộng số lượng vệ tinh trên quỹ đạo thấp của Trái đất

ẢNH: REUTERS

Để phục vụ việc truy cập internet Starlink giữa biển khơi, soren.ellison cho biết đã sử dụng một số thiết bị từ Starlink, đặc biệt là bộ dụng cụ Performance được khuyến nghị vì khả năng xử lý chuyển động và các góc nhìn phức tạp tốt hơn. Performance là dụng cụ quan trọng trong việc kiểm tra bởi chơi game thể hiện sức chịu đựng tối đa của kết nối internet. Trong khi người dùng có thể chờ tải phim hay gửi email, một trò chơi bắn súng cạnh tranh sẽ ngay lập tức bộc lộ độ trễ.

Kết quả bất ngờ với internet vệ tinh Starlink

Starlink sử dụng các vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp giúp giảm độ trễ so với internet vệ tinh truyền thống, một yếu tố quan trọng cho khả năng kết nối trên biển. Trong đoạn clip, người chơi đang cố gắng thực hiện những cú bắn chính xác trong Counter-Strike 2 trong khi sóng biển vỗ vào những tảng đá xung quanh. Điều đáng chú ý không chỉ là khả năng kết nối mà còn là trải nghiệm chơi game thực sự mượt mà giữa không gian bao la của biển cả.

Trước đó, nhiều nhà sáng tạo nội dung khác cũng đã thử nghiệm chơi game Counter-Strike 2 với internet vệ tinh Starlink để chia sẻ trải nghiệm về độ trễ, độ rung và khả năng ngốn dữ liệu trong thời gian thực. Các đánh giá cho thấy hiệu suất ổn định, mặc dù có những thời điểm độ trễ bị tăng đột biến, nhưng không thường xuyên.

Chơi Counter-Strike 2 giữa biển, Starlink thể hiện ra sao? - Ảnh 2.
Chơi Counter-Strike 2 giữa biển, Starlink thể hiện ra sao? - Ảnh 3.

Trải nghiệm Counter-Strike 2 khi sử dụng Starlink giữa biển khơi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM

Ở thời điểm hiện tại, mạng lưới Starlink vẫn đang tiếp tục mở rộng với hàng nghìn vệ tinh bổ sung đã được phê duyệt hứa hẹn cải thiện vùng phủ sóng và hiệu suất tổng thể. Khi dung lượng tăng lên, tiềm năng kết nối mượt mà hơn ở những vùng xa xôi cũng sẽ gia tăng.

Mới đây, Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp phép sử dụng tần số cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, mở đường cho dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp của tỉ phú Elon Musk được triển khai hợp pháp tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được phép triển khai 4 trạm cổng kết nối mặt đất (gateway) và cung cấp dịch vụ internet vệ tinh cho tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

