Khi mua sắm camera an ninh, một trong những yếu tố mà người dùng cần lưu ý là độ phân giải của sản phẩm đó ra sao. Do thiết kế để phù hợp với mạng Wi-Fi gia đình, camera an ninh thường chỉ cung cấp độ phân giải thấp bởi hầu hết các mạng Wi-Fi đều gặp khó khăn trong việc truyền video chất lượng cao theo thời gian thực - vốn không thực tế cho hoạt động giám sát.



Camera an ninh có độ phân giải thấp hơn so với các thiết bị ghi hình hiện nay CHỤP MÀN HÌNH

Điều này có nghĩa việc chọn độ phân giải camera an ninh sao cho phù hợp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ đường truyền Wi-Fi, phạm vi giám sát cũng như nguồn tài chính của mỗi gia đình. Mặc dù vậy, vẫn có những nguyên tắc mà người dùng cần nắm rõ khi tiến hành chọn độ phân giải cho camera an ninh.

Camera an ninh phù hợp không có nghĩa là nó phải có độ phân giải cao nhất. Việc tìm độ phân giải tốt nhất sẽ cân bằng giữa ngân sách, chất lượng và mục đích sử dụng của người dùng. Điều này sẽ dẫn đến một số trường hợp cũng như phép đo khác nhau cho từng mục đích sử dụng.

Đối với giám sát ngoài trời

Không giống như loại trong nhà, camera an ninh ngoài trời có thể ghi lại nhiều hình ảnh đa dạng hơn trong ngày, bao gồm sự thay đổi đáng kể về ánh sáng và môi trường. Do đó, camera ngoài trời nên ưu tiên các loại có độ phân giải từ HD (720p) trở lên nhằm hiển thị các nội dung một cách chi tiết hơn.

Độ phân giải Chất lượng video 1.280 x 720 720p: hữu ích khi đặt ở nơi có Wi-Fi yếu hoặc xa với router Wi-Fi. Mặc dù hình ảnh vẫn sắc nét và rõ ràng nhưng có thể không đủ chi tiết khi ở xa đối tượng. 1.920 x 1.080 1.080p: chuẩn được sử dụng và hỗ trợ phổ biến nhất hiện nay. Chất lượng này sẽ cung cấp hình ảnh tuyệt vời cho giám sát ngoài trời. 2.560 x 1.440 1.440p, thường được gọi là QHD hoặc 2K: Hình ảnh sắc nét, chi tiết, hoàn hảo cho ngoài trời.

Đối với giám sát trong nhà

Camera an ninh trong nhà có xu hướng được đặt gần router Wi-Fi hơn, nghĩa là kết nối sẽ được thiết lập mạnh hơn. Điều này sẽ mang lại chất lượng cao hơn. Mặc dù vậy điều này không có nghĩa là chúng phải cần đến các thiết lập độ phân giải siêu cao như 2K do phạm vi quan sát nhỏ. Các mức độ phân giải mà người dùng quan tâm có thể được liệt kê như bên dưới

Độ phân giải Chất lượng video 426 x 240 240p: độ phân giải độ nét thấp và là tối thiểu cho an ninh trong nhà, phù hợp với kết nối internet yếu. 704 x 480 480p: độ nét cao hơn 240p nhưng không được coi là HD. Hình ảnh rõ nét với ánh sáng trong nhà đầy đủ. 1.280 x 720 720p: ngưỡng thấp nhất của HD co hình ảnh hiển thị sắc nét và rõ ràng. 1.920 x 1.080 1.080p: chuẩn được sử dụng và hỗ trợ nhiều nhất, cung cấp chất lượng hình ảnh tuyệt vời để giám sát trong nhà.

Nhưng ngay cả khi chọn độ phân giải cao, hình ảnh thu được từ camera an ninh có thể bị mờ. Điều này bắt nguồn từ vấn đề chất lượng hình ảnh, vốn được xác định bởi hai yếu tố: độ phân giải và khung hình trên giây (FPS). Vì vậy camera an ninh bị mờ thường là do độ phân giải thấp và FPS thấp.

Được biết, độ phân giải là số lượng điểm ảnh hiển thị trên màn hình. Tỷ lệ độ phân giải cao hơn tạo ra hình ảnh chi tiết hơn, trong khi nếu thấp sẽ thiếu chi tiết và trông lộn xộn. Trong khi đó, FPS là số lượng khung hình riêng lẻ được máy ảnh ghi lại mỗi giây, với tốc độ khung hình cao tạo ra video mượt mà hơn và tốc độ khung hình thấp trông gồ ghề và giật cục.

Sự kết hợp giữa độ phân giải cao và tốc độ khung hình cao tạo ra hình ảnh sắc nét và mượt mà. Trong trường hợp trộm cắp hoặc tội phạm khác, đoạn video ghi lại sẽ là bằng chứng đáng tin cậy hơn nếu nó chi tiết và rõ nét. Các mức độ phân giải phổ biến trên camera an ninh hiện nay gồm 2 MP, 3 MP, 4 MP, 6 MP, 8 MP và 12 MP. Trong số này, 3 - 6 MP là loại đang khá thịnh hành tại các gia đình Việt Nam, trong khi mẫu 12 MP thường được các camera IP chính thống hỗ trợ, vốn đắt tiền, kích thước tệp lưu lại lớn và đặt mục tiêu an ninh trong các khu vực đông đúc hoặc quan trọng hơn.