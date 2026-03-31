Chọn ngành không 'hot', liệu cơ hội việc làm có rộng mở?
Chọn ngành không 'hot', liệu cơ hội việc làm có rộng mở?

Bảo Hạo - Nguyên Ân
31/03/2026 06:00 GMT+7

Chạy theo ngành 'hot' hay chọn ngành phù hợp luôn là trăn trở của các sĩ tử mỗi mùa tuyển sinh. Giữa nhiều lựa chọn, không ít bạn trẻ tìm đến những ngành học tưởng chừng ít được chú ý nhưng lại mở ra cơ hội việc làm rõ ràng, gắn với thực tiễn.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, nhiều học sinh thường chạy đua theo những ngành 'hot' trên thị trường hoặc theo nhóm bạn mách bảo. Thế nhưng, với Trần Thị Thu Trinh, cô gái sinh ra trong gia đình làm nông tại Đà Lạt lại chọn một lối đi khác là ngành công nghệ sau thu hoạch - một ngành học không quá mới mẻ, nhưng mang lại giá trị thiết thực cho chính gia đình và quê hương.

- Ảnh 1.

'Thật ra em nghĩ là không nhất thiết mình phải học ngành 'hot'. Học ngành nào thật sự phù hợp với bản thân mình và có ý nghĩa rõ ràng, phát triển được cho tương lai cho bản thân mình, sau đó cho tương lai và cho nền nông nghiệp nước nhà Việt Nam là được.', Trần Thị Thu Trinh - sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch, Trường ĐH Đà Lạt, chia sẻ.

ẢNH: BẢO HẠO

Cũng tại Trưởng ĐH Đà Lạt, ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, ngành Hàn Quốc học dù không phải là ngành mới, nhưng lại thu hút sinh viên nhờ cách xây dựng môi trường học tập đặc biệt. Thay vì chỉ học lý thuyết, sinh viên được hóa thân vào các nghề nghiệp tương lai như biên phiên dịch, MC... Ngoài ra, các em còn được ứng dụng các app AI chuyên biệt để tự luyện nói và sửa phát âm tại nhà.

Chọn ngành không 'hot' nhưng 'hợp thời'

Từ những ngành học nền tảng, bức tranh nghề nghiệp hiện nay còn chứng kiến sự bứt phá của những ngành học hoàn toàn mới lạ. Tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), ngành công nghệ giáo dục đang nổi lên như một mảnh ghép tất yếu của kỷ nguyên số, nơi phương pháp sư phạm truyền thống được số hóa mạnh mẽ bằng công nghệ hiện đại.

Sự giao thoa này mang đến cơ hội việc làm vô cùng đa dạng. Cử nhân công nghệ giáo dục có thể có cơ hội làm việc tại các công ty, các tập đoàn phát triển về lĩnh vực giáo dục, ban khoa giáo của đài truyền hình, chuyên viên quản lý hệ thống học trực tuyến (LMS), hoặc tiếp tục học nâng cao để trực tiếp đứng lớp giảng dạy.

Chọn ngành không 'hot', liệu cơ hội việc làm có rộng mở?

Và dù là đổi mới một ngành nghề truyền thống, hay khai phá một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ, việc nắm bắt công nghệ và hiểu rõ năng lực bản thân mới thật sự là chìa khóa để người học tự tin mở ra cánh cửa nghề nghiệp trong tương lai.

3 nhóm lựa chọn giúp thí sinh tối ưu 15 nguyện vọng xét tuyển

3 nhóm lựa chọn giúp thí sinh tối ưu 15 nguyện vọng xét tuyển

Theo đại diện các trường ĐH, chọn môn thi tốt nghiệp THPT vô cùng quan trọng vì liên quan đến các tổ hợp môn xét tuyển ĐH, cần học sinh lớp 12 phải đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường ĐH.

