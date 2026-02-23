Chọn nghề trong thời AI: Lĩnh vực nào lên ngôi, công việc nào thu hẹp?

Theo báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn kinh tế thế giới, các nhóm công việc có tốc độ nở rộng nhanh chóng, như bán dẫn, công nghệ tài chính, AI và máy học… Bên cạnh chuyển đổi số và AI, tương lai công việc cũng phát triển với logistics và chuỗi cung ứng, các mô hình làm việc linh hoạt… Ngược lại, báo cáo cũng chỉ ra 2,3% công việc có nguy cơ bị tự động hóa hoàn toàn.

Do đó, khi chọn một ngành nghề, cần quan tâm tới 2 vế: đất nước sẽ định hướng phát triển các ngành nghề nào trong thời gian 5 năm tới; địa phương mình muốn sinh sống và làm việc có định hướng phát triển các lĩnh vực nào.

Tóm lại, có thể khẳng định trong 5 năm tới, AI sẽ lan tỏa mọi nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp sau 5 năm nữa cần phải thay đổi để tiếp cận với việc làm và thu nhập cao, cơ hội thăng tiến trong tương lai.