Chọn nghề trong thời AI: Lĩnh vực nào lên ngôi, công việc nào thu hẹp?
Chọn nghề trong thời AI: Lĩnh vực nào lên ngôi, công việc nào thu hẹp?

Yến Thi
23/02/2026 08:00 GMT+7

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho rằng trong 3 năm gần đây, AI phát triển rất nhanh và lan tỏa vào mọi mặt đời sống của con người. Ở Việt Nam, giai đoạn 2025-2030 đặc biệt quan tâm tới nguồn nhân lực của lĩnh vực bán dẫn và AI, thể hiện qua nhiều chính sách cụ thể.

Theo báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn kinh tế thế giới, các nhóm công việc có tốc độ nở rộng nhanh chóng, như bán dẫn, công nghệ tài chính, AI và máy học… Bên cạnh chuyển đổi số và AI, tương lai công việc cũng phát triển với logistics và chuỗi cung ứng, các mô hình làm việc linh hoạt… Ngược lại, báo cáo cũng chỉ ra 2,3% công việc có nguy cơ bị tự động hóa hoàn toàn.

Do đó, khi chọn một ngành nghề, cần quan tâm tới 2 vế: đất nước sẽ định hướng phát triển các ngành nghề nào trong thời gian 5 năm tới; địa phương mình muốn sinh sống và làm việc có định hướng phát triển các lĩnh vực nào.

Tóm lại, có thể khẳng định trong 5 năm tới, AI sẽ lan tỏa mọi nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp sau 5 năm nữa cần phải thay đổi để tiếp cận với việc làm và thu nhập cao, cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026

Từ những thay đổi dự kiến của các trường ĐH năm nay, thầy cô có những lưu ý gì với học sinh lớp 12 trong thời điểm này để các em có định hướng tốt nhất cho thời gian mùa thi 2026 sắp tới?

Quy chế tuyển sinh 2026: Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ

