Starlink đang thu hút sự chú ý với tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, thậm chí đã bắt đầu cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Khác với các công nghệ truyền thống như cáp quang, Starlink sử dụng công nghệ vệ tinh, hứa hẹn mang lại tốc độ internet nhanh hơn. Tuy nhiên, các thử nghiệm thực tế lại cho thấy kết quả không như mong đợi.

Thử nghiệm cho thấy mạng Starlink có độ trễ tốt hơn so với internet 5G, ít nhất của T-Mobile ẢNH: REUTERS

Theo một nghiên cứu của YouTuber công nghệ Nater Tater, với mức giá từ 30 đến 130 USD, Starlink khó có thể cạnh tranh với các dịch vụ internet 5G như T-Mobile, vốn có giá từ 35 đến 60 USD. Trong thử nghiệm của mình, Nater Tater đã so sánh bộ kit Standard 4 của Starlink với mạng 5G độc lập và không độc lập của T-Mobile. Kết quả cho thấy kết nối 5G của T-Mobile vượt trội hơn Starlink với tốc độ tải xuống đạt 368 Mbps cho mạng không độc lập (NSA) và 406 Mbps cho mạng độc lập (SA), trong khi Starlink chỉ đạt 206 Mbps.

Mặc dù Starlink hứa hẹn tốc độ tải xuống lên tới 400 Mbps, nhưng thực tế, tốc độ tải lên của nó chỉ đạt 18,4 Mbps. Ngược lại, mạng 5G SA của T-Mobile có tốc độ tải lên tốt hơn, đạt 41 Mbps, trong khi mạng SA gặp vấn đề với tốc độ tải lên chỉ 10 Mbps.

Đâu là ưu điểm của Starlink?

Tuy nhiên, Nater Tater cũng chỉ ra rằng Starlink có độ trễ (ping) tốt hơn, với mức ping trung bình là 46 ms. Trong khi đó, chỉ số ping của T-Mobile có thể tăng vọt lên 458 ms khi tải nặng, có thể gây khó khăn cho các tác vụ như chơi game trực tuyến và gọi video.

Một điểm mạnh khác của Starlink là độ tin cậy. Dịch vụ này được cho là vẫn duy trì kết nối ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu, điều mà nhiều dịch vụ internet khác không thể làm được. Do đó, tùy thuộc vào vị trí địa lý, Starlink có thể là lựa chọn tốt nhất cho những ai cần một kết nối ổn định, mặc dù không phải là lựa chọn rẻ nhất.

Tóm lại, trong cuộc chiến giữa Starlink và dịch vụ internet 5G của T-Mobile, tốc độ không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Độ trễ và độ tin cậy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn dịch vụ internet phù hợp với nhu cầu của người dùng.