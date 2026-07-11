Chồng cũ Từ Hy Viên tôn trọng phần tài sản thừa kế hợp pháp của DJ Koo

Việc phân chia khối tài sản của Từ Hy Viên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi mẹ nữ diễn viên tiết lộ bà không nhận được bất kỳ phần thừa kế nào từ di sản của con gái. Trước những tranh cãi ngày càng lan rộng, Uông Tiểu Phi đã thông qua đội ngũ luật sư để đưa ra tuyên bố chính thức.

Hai con chung được ưu tiên trong việc phân chia tài sản

Theo ETtoday, ngày 8.7 (giờ địa phương), Uông Tiểu Phi vẫn đang thanh toán khoản vay thế chấp căn hộ tại Đài Bắc (Trung Quốc), nơi Từ Hy Viên từng sinh sống trước khi qua đời. Trong khi đó, chồng hiện tại của nữ diễn viên là DJ Koo được cho là không có ý định nhận quyền sở hữu căn nhà này.

Cố diễn viên Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào tháng 2.2025 ở tuổi 48, để lại khối tài sản ước tính khoảng 1 tỉ Đài tệ (tương đương 30 triệu USD)

Ảnh: Reuters

Tranh cãi diễn ra sau khi mẹ Từ Hy Viên công khai chia sẻ rằng bà không được hưởng bất kỳ phần tài sản nào từ con gái. Bà bày tỏ: "Tôi đang đứng trước nguy cơ bị buộc phải rời khỏi căn nhà được mua bằng chính số tiền mình vất vả kiếm được". Phát ngôn này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, khiến Uông Tiểu Phi phải đưa ra tuyên bố gồm 5 điểm thông qua luật sư.

Theo nội dung tuyên bố, Uông Tiểu Phi đã đề nghị tòa án chỉ định một người đại diện pháp lý đặc biệt nhằm bảo vệ quyền lợi của hai con nhỏ. Hiện một luật sư do tòa án chỉ định đang phụ trách các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phân chia tài sản.

Đề cập đến việc này, luật sư của Uông Tiểu Phi cho biết theo quy định pháp luật, hai phần ba khối tài sản của Từ Hy Viên thuộc về hai con chung chưa thành niên. Uông Tiểu Phi đã lập một tài khoản ủy thác riêng để quản lý phần tài sản thừa kế của các con.

Đối với phần tài sản còn lại, tuyên bố nêu rõ một phần ba khối tài sản theo quy định thuộc quyền thừa kế hợp pháp của DJ Koo. Uông Tiểu Phi khẳng định anh hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của DJ Koo trong việc quản lý phần tài sản này.

Liên quan đến khoản vay thế chấp căn hộ của Từ Hy Viên, phía luật sư cho biết Uông Tiểu Phi vẫn tiếp tục hỗ trợ thanh toán phần nghĩa vụ tài chính gắn với quyền lợi của hai con. Đồng thời, họ bác bỏ thông tin cho rằng căn hộ có nguy cơ bị phát mãi, khẳng định đây là những tin đồn không đúng sự thật.

Tuyên bố cũng phản hồi chia sẻ của mẹ Từ Hy Viên về việc bà có thể bị buộc phải rời khỏi nơi ở. Phía Uông Tiểu Phi nhấn mạnh ông luôn ủng hộ mẹ vợ cũ tiếp tục sinh sống tại căn nhà và chưa từng yêu cầu bà chuyển đi.

Ngoài ra, luật sư của Uông Tiểu Phi cũng chỉ trích một số thông tin sai lệch từ truyền thông và những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng điều này đã gây thêm tổn thương không đáng có cho gia đình. Đại diện pháp lý kêu gọi công chúng không tiếp tục lan truyền các thông tin suy đoán chưa được kiểm chứng.

Về các bước tiếp theo, Uông Tiểu Phi cho biết mọi quyết định liên quan đến việc phân chia, quản lý tài sản cũng như sắp xếp cuộc sống của hai con sẽ đều được đưa ra trên nguyên tắc đặt lợi ích của các con lên hàng đầu.