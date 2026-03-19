Chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Thạch Anh
Thạch Anh
19/03/2026 10:55 GMT+7

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà nằm trong danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Doanh nhân Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà nằm trong danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Vương là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải

Ảnh: FBNV

Trong danh sách được công bố, Nguyễn Viết Vương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh (đơn vị này có 7 ứng viên). Hiện, doanh nhân 32 tuổi đang giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, là doanh nhân trẻ, con trai của ông Nguyễn Viết Hải. Anh đảm nhận vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, ngoài ra còn được biết đến là chồng của Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cả hai tổ chức đám cưới hồi tháng 10.2025, sau quãng thời gian hẹn hò kín tiếng. Khi thông tin này được công bố đã nhận được sự quan tâm của khán giả, truyền thông. Thời điểm đó, những tin tức liên quan đến doanh nhân sinh năm 1994 cũng được dân mạng tìm kiếm.

Đỗ Thị Hà sau khi kết hôn

Chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị - Ảnh 2.

Khoảnh khắc rạng rỡ của nam doanh nhân và Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ cưới hồi năm 2025

Ảnh: FBNV

Sau khi lập gia đình, Đỗ Thị Hà có cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ về cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng, cô đăng tải hình ảnh bên người bạn đời hay những khoảnh khắc xuất hiện tại một số sự kiện. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên trang cá nhân, người đẹp 10X không có bài đăng nào về việc chồng ứng cử HĐND tỉnh Quảng Trị.

Từ khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Đỗ Thị Hà thường chia sẻ những video về cuộc sống nhiều hơn như nấu ăn, cắm hoa, du lịch thay vì những hoạt động liên quan đến showbiz. Gần đây cô gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, thời điểm cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà tiết lộ mình đã rời vị trí CEO của công ty mỹ phẩm tại Hà Nội để toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm của mình. Đối với Hoa hậu Việt Nam 2020, lựa chọn này không phải là kết thúc mà là cách bản thân chuyển hướng sang một chặng hành trình mới với mong muốn có được bình yên và vững vàng hơn cùng bạn đời.

