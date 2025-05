Chống hàng giả: Không thể tiếp tục 'thả gà ra đuổi'

Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai

Ngày 29.5, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Công ty này sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho Công ty TNHH VB Group (TP.HCM), do gia đình Đoàn Di Băng phân phối. Mẫu sản phẩm kem chống nắng bị phát hiện có chỉ số chống nắng SPF thực tế chỉ đạt 2,4, trong khi ghi trên bao bì là SPF 50, chỉ bằng 4,8% so với đăng ký. Theo quy định, sản phẩm có chỉ số chính dưới 70% được xác định là hàng giả.