Chồng lấn điện gió ngoài khơi: Lỗ hổng điều phối, nguy cơ lãng phí tài nguyên biển

Thực trạng các dự án điện gió ngoài khơi hiện nay

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có kiến nghị gửi Ban Chỉ đạo nhà nước về các công trình, dự án quan trọng quốc gia về năng lượng và Bộ Công thương về thực trạng các dự án điện gió ngoài khơi khu vực vùng biển Nam Trung bộ và Lâm Đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Quy hoạch điện 8 (điều chỉnh) và Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện 8 có các dự án điện gió ngoài khơi khu vực Nam Trung bộ với tổng công suất 4.300 MW và các dự án tiềm năng xuất khẩu điện gió ngoài khơi công suất dự kiến 8.000 - 10.000 MW. Những dự án này không xác định giai đoạn vận hành. Các dự án được phê duyệt theo tên vùng; không phê duyệt cụ thể tại địa phương nào của khu vực Nam Trung bộ nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng, không có vị trí, tọa độ khu vực cho từng dự án.

Trong thời gian vừa qua có nhiều nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất đầu tư gửi Bộ Tài chính. Nhiều nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất giao khu vực biển (để đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển) gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Vùng biển Kê Gà thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng hiện có nhiều nhà đầu tư đăng ký khảo sát gió, quan trắc biển để làm điện gió ngoài khơi ẢNH: QUẾ HÀ

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có nhiều nhà đầu tư (có các nhà đầu tư nước ngoài) thực hiện các nội dung đề xuất như trên. Đáng chú ý, các nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn đề xuất nhiều khu vực một cách tự phát, không có định hướng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, có khả năng dẫn đến chồng lấn vị trí dự án, không đảm bảo tính thống nhất và phát huy hiệu quả sử dụng mặt biển.

Do vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan chủ trì nghiên cứu, xác định vị trí từng dự án điện gió ngoài khơi theo danh mục đã được phê duyệt trong Quyết định số 768/QĐ-TTg (ngày 15.4.2025) của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều nhà đầu tư, đơn vị đăng ký khảo sát biển để làm điện gió một cách tự phát ẢNH: QUẾ HÀ

Tránh độc quyền khảo sát biển

Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ giao cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển để đo đạc, khảo sát, tránh tình trạng nhà đầu tư đề xuất giao khu vực biển, sau đó độc quyền chiếm dụng quyền khảo sát và dữ liệu khảo sát tại các khu vực biển giàu tiềm năng. Nghiên cứu ban hành quy định về giao khu vực biển để khảo sát dự án điện gió ngoài khơi làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư khảo sát, quan trắc hoặc đánh giá tài nguyên biển.

Cũng theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đối với các dự án điện gió ngoài khơi, vấn đề quan trọng là vị trí các trạm biến áp 500 kV Nam Trung bộ đã có tên trong Quy hoạch điện 8 (điều chỉnh); và các tuyến đường dây truyền tải đấu nối hệ thống điện quốc gia.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Chỉ đạo nhà nước về các công trình, dự án quan trọng quốc gia về năng lượng và Bộ Công Thương xem xét, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm thực hiện khảo sát, xác định vị trí các trạm biến áp 500 kV Nam Trung bộ (gom công suất lên bờ thuộc khu vực các xã ven biển phía đông tỉnh Lâm Đồng).

Ông Nguyễn Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nay là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo Tập đoàn Enterprize Energy ký thỏa thuận dự án "Hỗ trợ ngư dân Bình Thuận trong quá trình phát triển các dự án điện gió ngoài khơi" tại Anh, ngày 29.6.2022 ẢNH: BÙI THẮNG

Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng dự kiến quy hoạch 3 vị trí đặt các trạm biến áp 500 kV tại các xã Liên Hương, Hoà Thắng và Tân Thành. Việc khảo sát sớm các trạm biến áp và hướng tuyến đường dây 500 kV và 220 kV sẽ giúp Lâm Đồng có kế hoạch sử dụng đất, xây dựng các quy hoạch khác, không để xảy ra chồng lấn hoặc gặp khó khăn, vướng mắc trong việc tìm vị trí đặt trạm biến áp trong các năm tiếp theo.

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, vùng biển Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam trước đây) đã có Công ty Enterprize Energy Pte.Ltd (Anh) đề xuất, nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án điện gió Thăng Long Wind; nhưng nay lại có thêm 2 nhà đầu tư đề nghị khảo sát để thực hiện dự án chồng lấn lên vùng biển này.

Tương tự, tại vùng biển Tuy Phong (Bình Thạnh và Phan Rí Cửa) cũng có nhiều nhà đầu tư đề nghị được khảo sát, quan trắc biển để phát triển dự án chồng lấn lên nhau.

Do vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị cần có một cơ quan chủ trì, đứng ra điều phối, thống nhất từng vị trí của các dự án, tránh trường hợp trùng lắp giữa các nhà đầu tư, đồng thời để đảm bảo quy hoạch không gian biển, luồng hàng hải, dầu khí và an ninh quốc phòng.