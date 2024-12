Chóng mặt, nên ăn những món nào để cải thiện?

Chóng mặt có thể là do vấn đề ở tai trong hay não. Chẳng hạn, rối loạn tiền đình ở tai trong, chấn thương sọ não hay khối u não, sẽ có triệu chứng là chóng mặt. Ngoài ra, đau nửa đầu, đa xơ cứng, tiểu đường cũng là những bệnh có thể gây chóng mặt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Gừng chứa các dưỡng chất giúp giảm cảm giác chóng mặt ẢNH: AI

Một số loại thức ăn, thức uống sau giúp giảm chóng mặt gồm:

Uống nước ít có thể gây chóng mặt

Uống quá ít nước khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước và có thể gây chóng mặt. Nguyên nhân là do hoạt động não phụ thuộc vào tuần hoàn máu. Mất nước sẽ ảnh hưởng quá trình tuần hoàn này, khiến não không nhận đủ dinh dưỡng từ máu và gây chóng mặt.

Tuy nhiên, uống quá nhiều nước cũng gây chóng mặt. Vì lượng nước dư thừa trong máu sẽ làm loãng hàm lượng chất điện giải, gây hạ natri máu. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày. Tùy vào điều kiện thời tiết, cường độ vận động và thể trạng mỗi người mà lượng nước này có thể nhiều hơn.

Trái cây giàu vitamin C

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Acta Oto-Laryngologica phát hiện ăn trái cây giàu vitamin C có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của chóng mặt. Khi nhắc đến vitamin C, chúng ta thường hay nghĩ đến cam. Tuy nhiên, một số loại thực vật khác như dâu tây, ổi cũng rất giàu vitamin C.

Gừng

Gừng thường được dùng để giảm triệu chứng say tàu xe. Thành phần chính trong gừng, chẳng hạn như gingerol và shogaol, có tác dụng làm dịu hệ tiêu hóa và giảm cảm giác buồn nôn, chóng mặt.

Không chỉ giảm chóng mặt do say tàu xe mà gừng còn có thể giảm chóng mặt do các nguyên nhân khác. Khi dùng gừng, mọi người nên dùng trà hay bột gừng. Nếu ăn gừng tươi thì chỉ nên ăn một lượng nhỏ. Một số chất trong gừng tươi có thể làm tổn thương thực quản nếu ăn nhiều.

Cá và động vật có vỏ

Vitamin B12 rất quan trọng với sức khỏe của hệ thần kinh, máu và nhiều chức năng khác. Thiếu vitamin B12 có thể gây ra triệu chứng chóng mặt. Cá và các loại động vật có vỏ như nghêu, sò, cua, ghẹ, bào ngư, tôm rất giàu vitamin B12, nhờ đó có thể giúp giảm triệu chứng chóng mặt, theo Medical News Today.