Chồng 'thiên hậu' Na Anh nói gì sau ồn ào đưa phụ nữ lạ về nhà?

Nguồn cơn bắt đầu từ loạt hình ảnh do một tờ báo giải trí tung ra, ghi lại cảnh Mạnh Đồng - ông xã của nữ ca sĩ Trung Quốc - Na Anh có những cử chỉ thân mật vượt mức bình thường với một phụ nữ trẻ. Trong buổi tụ tập tại nhà hàng, dù xung quanh có nhiều bạn bè cùng nâng ly, hình ảnh người phụ nữ khoác tay và nép sát bên Mạnh Đồng vẫn gây ra nhiều suy đoán trái chiều.

Từng hạnh phúc viên mãn, nay vướng ồn ào tình ái

Theo lời kể của phóng viên ảnh, sau khi rời buổi tiệc, Mạnh Đồng còn để cô gái đi cùng xe, thậm chí bị cho là đã đưa về biệt thự của Na Anh. Thông tin này lập tức làm dậy sóng dư luận, bởi vợ chồng Na Anh từ lâu vốn được coi là một trong những cặp đôi mẫu mực, ít khi vướng tin đồn đời tư.

Hình ảnh thân mật tại nhà hàng giữa Mạnh Đồng - ông xã của Na Anh và một phụ nữ lạ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Ảnh: Sohu

Mùa xuân năm nay, Na Anh còn bị bắt gặp đi du lịch cùng chồng. Cả hai tương tác ăn ý, tạo cảm giác hòa hợp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện con gái của giọng ca 58 tuổi đang du học ở nước ngoài. Dù chủ yếu sinh sống trong nước, vợ chồng cô vẫn thường xuyên bay sang Anh để đồng hành cùng con. Bức tranh gia đình 3 người đầm ấm như vậy càng khiến công chúng đặt câu hỏi: Liệu có ai đó lợi dụng sơ hở để "chen chân", hay chỉ là hiểu lầm bị đẩy đi quá xa?

Đầu năm 2025, Na Anh cùng chồng được bắt gặp xuất hiện trong một chuyến du lịch, cả hai sánh đôi đầy tình tứ và vui vẻ Ảnh: Sohu

Gần đây, Na Anh tham gia ghi hình nhiều chương trình thực tế và cũng thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ vợ chồng, bày tỏ sự tin cậy và tình cảm sâu nặng dành cho chồng. Những màn bày tỏ "ngọt ngào đến sâu răng" từng khiến không ít khán giả ngưỡng mộ. Trong mắt Na Anh, Mạnh Đồng là người có tính cách "vững như bàn thạch", nên hình ảnh thiếu chừng mực vừa bị lan truyền càng khiến dư luận bối rối.

Điều khiến khán giả càng bất ngờ là Na Anh - vốn nổi tiếng sống thẳng thắn, từng được nhạc sĩ gạo cội Cố Kiến Phân khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp, lại chọn cách im lặng, không đưa ra phản ứng tức thì. Nhiều người cho rằng cô đang cân nhắc chiến lược xử lý khủng hoảng, trong khi không ít khán giả tin nữ diva Trung Quốc chọn cách tin tưởng chồng.

Trong khi đó, Mạnh Đồng đã chính thức đưa ra phản hồi. Anh khẳng định sự việc chỉ là hiểu lầm, còn những lời suy đoán trên mạng hoàn toàn không có thật.

Gia đình Na Anh được xem là hình mẫu hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ Ảnh: Sohu

Theo lời Mạnh Đồng, hôm bị chụp hình, anh cùng nhóm bạn đi chơi giải trí. Sau buổi tiệc, do chân bị chấn thương, anh khó tự bước lên xe nên được người phụ nữ kia dìu đỡ. Người này lại tình cờ sống ở khu dân cư bên cạnh, nên việc cho đi nhờ xe là điều bình thường.

Dẫu vậy, Mạnh Đồng cũng thừa nhận hình ảnh quá thân mật đã gây hiểu lầm. Anh gửi lời xin lỗi tới công chúng vì sự thiếu chừng mực trong hành động và hứa sẽ không để tái diễn. Đồng thời, anh khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp, xử lý những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và gia đình.

Phía công chúng, nhiều người cho rằng loạt ảnh chỉ bị khai thác theo hướng giật gân để câu view, bởi nếu thực sự có quan hệ mờ ám, sẽ khó có chuyện Mạnh Đồng công khai xuất hiện cùng bạn bè trong một buổi tiệc đông người như vậy. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng khi những hình ảnh thân mật vượt giới hạn xuất hiện ngay ở chốn đông người.