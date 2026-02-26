Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Chốt mức phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp thu

Mai Hà
26/02/2026 12:16 GMT+7

Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam.

- Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

ẢNH: T.N

5 đoạn tuyến cao tốc sắp được thu phí gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 (chiều dài tính phí 61 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 55.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 220.000 đồng.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn (chiều dài tính phí 45 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 40.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 160.000 đồng.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (chiều dài tính phí 50,4 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 45.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 180.000 đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (chiều dài tính phí 100,6 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 90.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 360.000 đồng.

Cao tốc Phan Thiết - - Dầu Giây (chiều dài tính phí 99 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 125.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 515.000 đồng.

Cụ thể, biểu phí của từng đoạn tuyến như sau:

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

NGUỒN: BỘ XÂY DỰNG

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
