Chốt mức phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp thu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: T.N

5 đoạn tuyến cao tốc sắp được thu phí gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 (chiều dài tính phí 61 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 55.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 220.000 đồng.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn (chiều dài tính phí 45 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 40.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 160.000 đồng.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (chiều dài tính phí 50,4 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 45.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 180.000 đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (chiều dài tính phí 100,6 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 90.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 360.000 đồng.

Cao tốc Phan Thiết - - Dầu Giây (chiều dài tính phí 99 km), mức thấp nhất toàn tuyến với xe dưới 9 chỗ là khoảng 125.000 đồng, mức cao nhất với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet khoảng 515.000 đồng.

Cụ thể, biểu phí của từng đoạn tuyến như sau: