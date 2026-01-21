Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến thu phí thấp nhất 99.000 đồng

Gia Bách
Gia Bách
21/01/2026 16:58 GMT+7

Sau khi thông xe, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang được hoàn thiện các nút giao và hạng mục còn lại để thu phí trong quý 2/2026, với mức thấp nhất khoảng 99.000 đồng.

Ghi nhận ngày 21.1, trên tuyến cao tốc dài hơn 110 km, các phương tiện từ Cần Thơ về Cà Mau chưa phải trả phí. Việc lưu thông thông suốt đang mang lại thuận lợi rõ rệt cho người dân miền Tây, đặc biệt trong bối cảnh đây là tuyến trục kết nối liên vùng quan trọng của khu vực ĐBSCL.

Cao tốc Cần Thơ Cà Mau dự kiến thu phí từ quý 2/2026, xe con 99.000 đồng - Ảnh 1.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến thu phí từ quý 2/2026, xe con 99.000 đồng

ẢNH: G.B

Trên toàn tuyến, 3 nút giao đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm IC2 (P.Hưng Phú, TP.Cần Thơ), IC5 (xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ) và IC12 (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau), góp phần giải tỏa áp lực giao thông và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương.

Với 4 nút giao còn lại cùng các hạng mục như lan can, hệ thống biển báo và trạm thu phí đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn tất trong quý 2 năm nay. Khi các hạng mục này hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm cơ sở triển khai thu phí theo lộ trình.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là một đoạn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, được đầu tư hoàn toàn bằng ngân sách Nhà nước. Theo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ tổ chức thu phí sau khi đưa vào khai thác, nhằm tạo nguồn lực cho công tác quản lý, bảo trì.

Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất hai mức thu phí đối với xe tiêu chuẩn gồm ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng. Cụ thể, mức 1.300 đồng/km áp dụng cho cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí với 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp liên tục; mức 900 đồng/km áp dụng cho các tuyến chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện này. 

Với chiều dài gần 111 km, ô tô chạy toàn tuyến sẽ phải trả khoảng 99.000 đồng, thu bằng hình thức tự động không dừng (ETC). Sau thời gian 7 năm tổ chức thu phí, cơ quan quản lý sẽ đánh giá lại hiệu quả khai thác để tính toán phương án quản lý, sử dụng hạ tầng trong giai đoạn tiếp theo.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có mặt cắt ngang 17 m, đi qua TP.Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng. Giai đoạn 1 gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài gần 38 km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km. Tuyến được chính thức đưa vào khai thác từ ngày 19.1, mở ra trục kết nối chiến lược mới cho khu vực Tây Nam bộ.


Tin liên quan

Cao tốc Cần Thơ Cà Mau thông xe, tài xế phấn khởi giảm áp lực

Cao tốc Cần Thơ Cà Mau thông xe, tài xế phấn khởi giảm áp lực

Ngay trong ngày đầu nối thông toàn tuyến, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã mang lại cảm giác "nhẹ nhõm" rõ rệt cho giới tài xế. Đường êm, thông thoáng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và giảm áp lực trên các tuyến quốc lộ vốn quen cảnh đông đúc.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Thu phí cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mức thu phí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận