Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến thu phí thấp nhất 99.000 đồng

Ghi nhận ngày 21.1, trên tuyến cao tốc dài hơn 110 km, các phương tiện từ Cần Thơ về Cà Mau chưa phải trả phí. Việc lưu thông thông suốt đang mang lại thuận lợi rõ rệt cho người dân miền Tây, đặc biệt trong bối cảnh đây là tuyến trục kết nối liên vùng quan trọng của khu vực ĐBSCL.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến thu phí từ quý 2/2026, xe con 99.000 đồng ẢNH: G.B

Trên toàn tuyến, 3 nút giao đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm IC2 (P.Hưng Phú, TP.Cần Thơ), IC5 (xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ) và IC12 (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau), góp phần giải tỏa áp lực giao thông và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương.

Với 4 nút giao còn lại cùng các hạng mục như lan can, hệ thống biển báo và trạm thu phí đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn tất trong quý 2 năm nay. Khi các hạng mục này hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm cơ sở triển khai thu phí theo lộ trình.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là một đoạn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, được đầu tư hoàn toàn bằng ngân sách Nhà nước. Theo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ tổ chức thu phí sau khi đưa vào khai thác, nhằm tạo nguồn lực cho công tác quản lý, bảo trì.

Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất hai mức thu phí đối với xe tiêu chuẩn gồm ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng. Cụ thể, mức 1.300 đồng/km áp dụng cho cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí với 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp liên tục; mức 900 đồng/km áp dụng cho các tuyến chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện này.

Với chiều dài gần 111 km, ô tô chạy toàn tuyến sẽ phải trả khoảng 99.000 đồng, thu bằng hình thức tự động không dừng (ETC). Sau thời gian 7 năm tổ chức thu phí, cơ quan quản lý sẽ đánh giá lại hiệu quả khai thác để tính toán phương án quản lý, sử dụng hạ tầng trong giai đoạn tiếp theo.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có mặt cắt ngang 17 m, đi qua TP.Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng. Giai đoạn 1 gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài gần 38 km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km. Tuyến được chính thức đưa vào khai thác từ ngày 19.1, mở ra trục kết nối chiến lược mới cho khu vực Tây Nam bộ.



