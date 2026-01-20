Cao tốc Cần Thơ Cà Mau thông xe, tài xế phấn khởi giảm áp lực

11 giờ trưa 19.1, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km chính thức được đưa vào khai thác, qua đó nối thông toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông. Thời điểm thông xe, lưu lượng phương tiện đổ về khá đông nhưng giao thông vẫn diễn ra thông suốt, mặt đường rộng và thoáng.



Điểm nút giao với đường Xuyên Á, điểm cuối cao tốc Hậu Giang - Cà Mau ẢNH: G.B

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại các nút giao để hướng dẫn phương tiện ra vào tuyến, bảo đảm an toàn và trật tự. Ghi nhận sơ bộ, mỗi giờ có khoảng 50 lượt xe di chuyển từ Cần Thơ về Cà Mau và số lượng tương tự ở chiều ngược lại, tạo nên nhịp lưu thông đều đặn ngay trong ngày đầu khai thác.

Trong dòng xe xuôi ngược trên tuyến mới, nhiều tài xế không giấu được sự phấn khởi khi lần đầu trải nghiệm cao tốc. Tài xế xe tải Lê Văn Dương, chuyên chở hàng tạp hóa từ Cần Thơ về Cà Mau, cho biết đường mới rất đẹp, thông thoáng và quan trọng nhất là rút ngắn thời gian so với đi Quản lộ Phụng Hiệp hay quốc lộ 1. "Có cao tốc, đỡ kẹt xe hơn nên việc vận chuyển cũng chủ động và nhẹ đầu hơn", anh Dương chia sẻ.

Tài xế xe tải Lê Văn Dương cho biết đường mới đẹp, thông thoáng và rút ngắn thời gian rất nhiều ẢNH: G.B

Cùng tâm trạng, tài xế Lý Văn Vĩnh (ngụ Cà Mau) cho hay gia đình đã thuê xe đi thử ngay khi nghe tin thông tuyến. "Lần đầu lái trên cao tốc mới, tôi thấy mặt đường êm, xe chạy thuận lợi. Một vài đoạn qua địa phận Cà Mau còn vị trí chưa lắp xong lan can, nhưng không ảnh hưởng đến việc lưu thông", ông Vĩnh nói.

Với ông Ngô Quốc Sử, quê xã Ngọc Hiển, trải nghiệm cao tốc mang lại cảm giác an toàn rõ rệt. Theo ông, từ Cà Mau đi Cần Thơ nay chỉ còn gần 2 tiếng, thay vì kéo dài nhiều giờ như trước. "Nhờ tuyến này, việc đi lại của người dân, nhất là dịp tết, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều", ông Sử cho hay.

Nhiều tài xế cho biết trước đây, mỗi chuyến đi giữa Cà Mau và Cần Thơ thường mất từ 3 đến 4,5 tiếng, tùy tình hình giao thông. Các tuyến cũ qua nhiều khu dân cư, xe máy và xe tải đan xen khiến việc lái xe vừa tốn thời gian vừa căng thẳng. Cao tốc mới không chỉ rút ngắn hành trình mà còn nâng cảm giác an toàn cho người cầm lái.

Phương tiện di chuyển từ Cần Thơ về Cà Mau, đoạn qua xã Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) ẢNH: G.B

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính 110,85 km, được đầu tư quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.523 tỉ đồng. Dự án gồm hai đoạn thành phần là Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau; trong đó đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã đưa vào khai thác từ ngày 22.12.2025.

Về hướng lưu thông, từ Cần Thơ, phương tiện đi theo quốc lộ 91B (Nam Sông Hậu) đến nút giao với tuyến nối cao tốc tại phường Cái Răng để vào tuyến chính. Chiều ngược lại, từ Cà Mau xe đi theo đường hành lang ven biển phía nam (đường Xuyên Á) đến nút giao IC12, xã Hồ Thị Kỷ để nhập cao tốc.

Mặt đường cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, đoạn qua xã Trí Phải (Cà Mau) ẢNH: G.B

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, khi tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khai thác ổn định, thời gian di chuyển giữa hai địa phương sẽ rút xuống còn khoảng 1,5 giờ, thay vì khoảng 3 giờ như trước. Tốc độ lưu thông tối đa trên tuyến được giới hạn 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ, mở ra một nhịp đi mới cho giao thông vùng cực Nam.