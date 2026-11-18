Di dời cư dân trước cuối năm 2027

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố nhằm xử lý 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh.

Khoảng 246 căn hộ ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện di dời cư dân, phá dỡ do có vi phạm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo lộ trình được phê duyệt, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án trước ngày 31.12.2027.

Đến ngày 31.12.2028, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện; đồng thời hoàn thành cải tạo, chỉnh trang công trình.

Cùng thời hạn này, việc xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện cũng phải hoàn thành.

Đặc biệt, kế hoạch xác định thời hạn cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với các hộ dân có nhà ở không thuộc hoặc thuộc trường hợp phải di dời.

Trong đó, đối với các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes (P.Kiến Hưng); CT5 Tân Triều (P.Hà Đông); khu nhà ở Xa La (P.Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (P.Định Công); VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (P.Hoàng Liệt), việc cấp hoặc thu hồi sổ đỏ dự kiến hoàn thành trong quý 4/2028.

Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh) và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (P.Hoàng Liệt), nhiệm vụ này dự kiến bắt đầu từ quý 1/2027 và hoàn thành trong quý 4/2028.

12 dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư được Hà Nội xác định có 18.184 căn hộ vi phạm ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Căn hộ vi phạm tại 12 dự án sẽ được xử lý ra sao?

Để triển khai lộ trình trên, UBND thành phố phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Theo đó, thành phố giao UBND cấp xã thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cư dân tại từng dự án; tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân.

Trong quý 4/2026, Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án, trong đó Sở Tài chính là cơ quan thường trực. Cùng thời gian này, UBND cấp xã có trách nhiệm xác định cụ thể diện tích từng căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND cấp xã dự kiến ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền trong quý 4/2026.

Sang quý 2/2027, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ đối với từng dự án. Giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định giá ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp. Cạnh đó, UBND cấp xã có trách nhiệm phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của từng dự án do chủ đầu tư lập.

Trong quý 3 và quý 4/2027, chủ đầu tư dự kiến ký thỏa thuận, hợp đồng với các hộ dân; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở.

Riêng quý 4/2027, UBND cấp xã tổ chức di dời cư dân, thực hiện cưỡng chế di dời và xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh.

Sau khi hoàn thành việc di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện phá dỡ công trình, hạng mục công trình thuộc diện phải xử lý; cải tạo, chỉnh trang và chuyển đổi công năng công trình theo phương án được phê duyệt.

Đồng thời, chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án. Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong quý 4/2028 và được thực hiện theo cơ chế đặc thù, rút gọn.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện trong quý 4/2028.

Trước đó, ngày 28.10, HĐND TP.Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị, gồm 12 dự án, công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm, số căn hộ phê duyệt ban đầu là 6.759 căn, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943 căn, số căn hộ vi phạm là 18.184 căn.