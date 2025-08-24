Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Christina Aguilera khoe sắc vóc gợi cảm trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Thanh Chi
Thanh Chi
24/08/2025 15:43 GMT+7

Ở tuổi 45, Christina Aguilera gây chú ý với nhan sắc cuốn hút cùng thân hình bốc lửa. Nữ ca sĩ giữ thái độ tích cực trước những lời bàn tán không hay và nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Christina Aguilera khoe sắc vóc bốc lửa - Ảnh 1.

Sắc vóc của Christina Aguilera được nhận xét ngày càng "thăng hạng"

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang Instagram có hơn 10 triệu người theo dõi, Christina Aguilera gây chú ý khi đăng loạt ảnh khoe hình thể gợi cảm. Trong loạt ảnh mới nhất, chủ nhân hit Genie In A Bottle thu hút ánh nhìn khi diện áo tắm một mảnh sắc đỏ nổi bật với những đường cắt xẻ quyến rũ, giúp cô khoe trọn đường cong nóng bỏng, làn da nâu khỏe khoắn. Mái tóc bạch kim kết hợp loạt trang sức vàng cùng chiếc kính râm sành điệu khiến gương mặt sắc sảo, thần thái tự tin của nữ ca sĩ sinh năm 1980 thêm nổi bật, thu hút trước ống kính.

Sắc vóc của Christina Aguilera ở tuổi 45 nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Bên cạnh hình thể săn chắc, nóng bỏng, giọng ca Lady Marmalade còn ghi điểm với phong cách thời trang sexy cùng những thiết kế cắt xẻ gợi cảm giúp tôn sắc vóc quyến rũ của nữ ca sĩ. So với hình ảnh tròn trịa cách đây vài năm, cô được khen ngợi trẻ trung, thu hút không thua kém thời đỉnh cao nhan sắc.

Christina Aguilera đáp trả bình luận tiêu cực về cơ thể

Christina Aguilera khoe sắc vóc bốc lửa - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ 45 tuổi tự tin khoe sắc vóc nóng bỏng, phớt lờ những bình luận tiêu cực xoay quanh sự thay đổi của bản thân

ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh những lời khen ngợi, sự thay đổi của Christina Aguilera cũng làm dấy lên những nghi vấn về việc người đẹp đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ và giảm cân bằng Ozempic để có được sắc vóc như thời trẻ. Những tin đồn, lời bàn tán này rộ lên từ năm ngoái và khiến ngôi sao 8X không khỏi khó chịu. Trong một bài viết hồi đầu năm, nữ ca sĩ bày tỏ rằng không ai xứng đáng nhận được lời giải thích trước những bình luận nhắm vào cơ thể cô.

Người đẹp nhắn gửi: "Không ai có thể quyết định bạn là ai... Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng không có gì dễ dàng và không ai là hoàn hảo. Mọi người sẽ phán xét bạn. Bất kể bạn làm gì, và/hoặc không làm gì". Cô nói thêm: "Sự chấp nhận đến từ việc chấp nhận chính mình trước. Và đôi khi phải trải qua hành trình khó khăn để đạt được điều đó. Tôi trân trọng việc mỗi người đều dành thời gian mỗi ngày để tiến từng bước một, xây dựng phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình".

Trong cuộc phỏng vấn với Glamour hồi tháng 8, Christina Aguilera từng nhắc đến sự ám ảnh của truyền thông về cân nặng của cô trong nhiều năm qua. Nữ ca sĩ từng nhận nhiều lời bình phẩm khi cơ thể trở nên mập hơn, bị so sánh với phiên bản thời trẻ. Chủ nhân hit Reflection tâm sự quá trình trưởng thành, cô không để những bình luận về cân nặng ảnh hưởng đến mình. "Ý kiến của người khác về tôi không phải là việc của tôi", ngôi sao này thẳng thắn.

Christina Aguilera khoe sắc vóc bốc lửa - Ảnh 3.

Sắc vóc của Christina Aguilera ở tuổi 45 nhận nhiều lời khen ngợi

ẢNH: INSTAGRAM NV

Christina Aguilera sinh năm 1980 tại Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ đầu thập niên 1990. Ngôi sao 8X này là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 100 triệu đĩa được bán trên toàn cầu. Christina Aguilera được Billboard vinh danh là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thập niên 2000. Trong sự nghiệp âm nhạc, Aguilera đã thắng 5 giải Grammy, 2 giải Grammy Latin, đạt nhiều kỷ lục, giải thưởng đáng ngưỡng mộ khác.

Bên cạnh âm nhạc, Christina Aguilera còn lấn sân sang diễn xuất, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Burlesque, Nashiville, Zoe. Gần đây, nghệ sĩ gây chú ý khi tham gia đồng sản xuất vở nhạc kịch Burlesque: The Musical.

Về đời tư, Christina Aguilera trải qua cuộc hôn nhân 6 năm với giám đốc điều hành âm nhạc Jordan Bratman và có một con trai. Từ năm 2010, nữ ca sĩ gắn bó với Matthew Rutler, cặp đôi có một con gái chung. Cuối năm 2022, Christina Aguilera đến Việt Nam biểu diễn và cùng Rutler đón sinh nhật thứ 42 ở Hạ Long.

Khám phá thêm chủ đề

