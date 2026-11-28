Một con trâu ở Quảng Trị khiến nhiều người thích thú khi có thể nghe hiệu lệnh của chủ, ngoan ngoãn gập hai chân trước, cúi đầu xuống như đang thực hiện động tác chào. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được một người dân đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Con trâu biết nghe hiệu lệnh của ông Át ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, con trâu này hiện thuộc sở hữu của ông Trần Văn Át (65 tuổi, ở thôn Cam Sơn, xã Cam Lộ, Quảng Trị). Con trâu là giống đực, hơn 5 tuổi và đang là người bạn đồng hành trên những thửa ruộng với ông Át suốt 2 năm qua.

"Tôi mua lại con trâu này 2 năm trước với giá 14,5 triệu đồng, chủ yếu là để làm công việc cày cấy. Từ ngày đưa về chăm sóc làm quen rồi trong quá trình lao động cũng ra hiệu để cho trâu quen với giọng nói, cách điều khiển của mình. Qua một thời gian, tôi và nó có sự gần gũi và nó hiểu được những hiệu lệnh mà tôi thường xuyên chỉ dạy", ông Át nói.

Chú trâu đực thông minh được ông Át mua cách đây 2 năm ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo ông Át, trước đây gia đình cũng từng nuôi nhiều con trâu khác nhưng con trâu này đặc biệt nhanh nhạy trong việc tiếp thu hiệu lệnh. Ban đầu, ông chỉ dạy những động tác đơn giản như tiến tới, rẽ trái, rẽ phải. Chẳng ngờ, con vật lại nhanh chóng hiểu ý chủ.

Khi đã quen với những hiệu lệnh cơ bản, ông Át tiếp tục tập cho trâu những động tác khó hơn, trong đó có quỳ xuống, chống hai khuỷu chân trước rồi bò về phía trước. Khi được yêu cầu đứng lên hoặc đứng yên, con trâu cũng thực hiện theo.

Ông Át xem chú trâu như người bạn thân thiết và cho biết sẽ dạy thêm những động tác ẢNH: BÁ HOÀNG

"Về sau, tôi tập cho nó biết cách quỳ xuống, chống hai khuỷu chân trước và tiếp tục bò về phía trước. Khi tôi bảo đứng lên hoặc là đứng yên không quỳ, nó vẫn làm theo lệnh", ông Át kể.

Điều thú vị là con trâu này dường như chỉ đặc biệt nghe lời một mình ông Át. Mỗi khi nghe tiếng chủ gọi, nó lập tức chạy đến, bất kể đang ở đâu. Không chỉ dừng lại ở những động tác đã biết, ông Át còn dự định tiếp tục tập cho người bạn bốn chân của mình cách chào và nằm theo hiệu lệnh.

Với ông Át, con trâu không đơn thuần là vật nuôi phục vụ việc đồng áng, sau những giờ cần mẫn trên ruộng đồng, giờ đây, con vật còn biết quỳ, biết cúi đầu theo hiệu lệnh, ông không có ý định bán nó mà muốn nó trở thành một thành viên trong gia đình.