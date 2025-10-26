Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng
'Già gân' thời hiện đại, khi tuổi tác chỉ là con số:

Chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM: Mặc đồ 'tông xuyệt tông' chơi tennis mỗi ngày

Phan Diệp
26/10/2025 12:46 GMT+7

Ở tuổi 70, ông Phan Văn Chánh – chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM – mỗi ngày mặc đồ 'tông xuyệt tông' ra sân tennis, lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Căn nhà màu hồng của ông Chánh ở phường Phú Nhuận (quận Phú Nhuận cũ) đã được Báo Thanh Niên giới thiệu trong bài viết Căn nhà nhuộm hồng toàn bộ ở TP.HCM bởi người đàn ông U.70 trẻ trung. Nhưng sở thích tái chế chai nhựa làm chậu cây, sơn toàn bộ bằng màu hồng của người từng "gây sốt" trên mạng xã hội chưa phải là tất cả...

Tuổi già sống một mình, ông Chánh lấy sắc màu làm điểm tựa. Ngoài việc nhuộm hồng không gian sống, ông tự tạo niềm vui cho mình khi mỗi ngày đi đánh tennis là diện đồ "tông xuyệt tông".

Chủ căn nhà màu hồng không chỉ yêu sắc hồng

Ông Chánh có đam mê chơi tennis từ hơn 30 năm trước. Ông từng là cán bộ văn thư cho một cơ quan nhà nước, về hưu năm 2021. Sau khi mẹ và người con trai qua đời, ông Chánh sống với cháu nội duy nhất. Mấy năm nay, từ ngày cháu gái đi lấy chồng, ông sống một mình trong căn nhà nhỏ trên đường Mai Văn Ngọc.

Chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM: Mặc đồ 'tông xuyệt tông' chơi tennis mỗi ngày - Ảnh 1.

Chủ nhân căn nhà màu hồng thích mặc trang phục có màu đồng nhất

Ảnh: Phan Diệp

Từ khi về hưu, ông Chánh chơi tennis với bạn bè vào mỗi buổi sáng. Ngày thường, ông chơi tennis từ 10 giờ đến 12 giờ. Có khi vui quá, ông cầm vợt xuyên trưa đến 13 giờ. Riêng thứ 7 lúc nào cũng chơi từ 10 giờ đến 15 giờ. Ông Chánh chia sẻ: "Nhờ chơi tennis nên tôi có sức khỏe khá tốt khi về già".

Suốt 7 ngày trong tuần, ông Chánh diện trang phục đủ màu sắc không trùng lặp. Lấy màu áo, quần làm điểm nhấn, ông chọn các phụ kiện như giày, nón, găng tay... sao cho đồng nhất. Từ đầu đến chân, hôm thì ông nổi bật với toàn bộ trang phục màu xanh lá cây, hôm thì xanh dương, rồi màu cam, đỏ, vàng... Nhờ vậy, ông thấy bản thân vui vẻ, nhiều năng lượng hơn.

Chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM: Mặc đồ 'tông xuyệt tông' chơi tennis mỗi ngày - Ảnh 2.

Một số bộ trang phục có màu sắc đồng nhất ông Chánh mặc trong 1 tuần

Ảnh: Phan Diệp

Nhiều người hỏi ông Chánh già rồi sao ăn mặc sặc sỡ, ông trả lời rằng bản thân không để ý đến tuổi tác của bản thân. "Không cần biết sống bao lâu, đã già hay chưa, quan trọng là khi còn sống mình đã làm được gì. Làm điều gì để bản thân thấy vui, khỏe và có ích cho cộng đồng thì càng tốt", ông nói.

Người đàn ông tâm sự, tuy mọi người thấy ông vui vẻ, yêu đời nhưng tuổi già sống một mình nên không tránh khỏi những lúc cô đơn, buồn vì nhớ con cháu. Nỗi nhớ khiến ông Chánh nhiều đêm mất ngủ, đặc biệt là sau khi về hưu thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Vì thế, ngoài việc tự tạo niềm vui cho mình bằng việc diện trang phục màu sắc tươi trẻ, rực rỡ đầy sức sống, ông Chánh muốn làm việc có ích cho cộng đồng.

Chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM: Mặc đồ 'tông xuyệt tông' chơi tennis mỗi ngày - Ảnh 3.
Chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM: Mặc đồ 'tông xuyệt tông' chơi tennis mỗi ngày - Ảnh 4.
Chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM: Mặc đồ 'tông xuyệt tông' chơi tennis mỗi ngày - Ảnh 5.

Bộ sưu tập áo, nón, giày nhiều màu sắc để phối với nhau của ông Chánh

Ảnh: Phan Diệp

Không ngừng lao động

Mấy tháng đầu mới về hưu, ông có thói quen đi bộ rong ruổi khắp thành phố từ sáng đến trưa, khoảng 20 - 30 km/ngày vì "sợ cảm giác rảnh rỗi".

"Có lần ngồi trong nhà nhìn ra đường, tôi thấy người ta vứt rác cạnh hàng rào sát đường ray xe lửa trông rất nhếch nhác. Vì thế, tôi quyết tâm làm đẹp khu phố", ông chia sẻ.

Ông Chánh vốn rất khéo tay, nên bắt tay vào tái chế các chai nhựa làm chậu cây, sơn toàn bộ màu hồng để trang trí đường phố. 2 năm qua, ông đã "nhuộm hồng" toàn bộ hàng trăm chậu nhựa tái chế để trồng cây, treo lên hàng rào dọc đường Mai Văn Ngọc.

Chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM: Mặc đồ 'tông xuyệt tông' chơi tennis mỗi ngày - Ảnh 6.

Tuổi già sống một mình, ông Chánh tự tạo niềm vui cho mình bằng những màu sắc trên trang phục

Ảnh: Phan Diệp

Mỗi sáng thức dậy từ khoảng 3 giờ, ông tranh thủ khi đường phố còn vắng xe cộ để tưới cây. Trời hửng sáng, ông tiếp tục chọn chiếc áo, cái nón màu hồng trong bộ sưu tập trang phục của mình để mặc khi quét đường, chăm sóc hàng cây rồi sau đó mới đi chơi tennis. Dù công việc làm đẹp khu phố thầm lặng, chẳng có lương nhưng ông lại thấy vui vì thỏa đam mê sáng tạo.

Ông Chánh chia sẻ, nhiều người khi về hưu có thời gian rảnh thì hay nghĩ ngợi, chỉ ở nhà mà ít vận động nên sức khỏe giảm sút. Ông Chánh thì ngược lại. Ông thích được làm việc, thích mày mò, tìm hiểu những điều mình thích. Khi có ý tưởng trong đầu, ông thiết kế, cắt, vẽ trên chai nhựa để tái chế, làm miệt mài từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng, ông chạy xe máy về Đồng Nai thăm cháu, có khi là về miền Tây thăm quê mẹ.

Chủ căn nhà màu hồng ở TP.HCM: Mặc đồ 'tông xuyệt tông' chơi tennis mỗi ngày - Ảnh 7.

Ông Chánh tưới cây trên hàng rào đường Mai Văn Ngọc

Ảnh: Phan Diệp

Với những đóng góp của mình cho khu phố, cuối năm 2024, ông Chánh là 1 trong 23 cá nhân được UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả".

Mấy tháng nay, số lượng chậu cây đã lên cả ngàn cái, phủ kín hàng rào đoạn trước mặt nhà, ông Chánh không làm nhiều nữa, chỉ làm lai rai để thay thế những chậu đã cũ. "Thời gian rảnh, tôi học thêm vài câu giao tiếp tiếng Anh vì căn nhà màu hồng của tôi thường có khách du lịch nước ngoài đến chụp ảnh", ông nói.

