Chữ 'Chính': Bản lĩnh vượt qua căn bệnh 'sợ sai, sợ trách nhiệm'

Chỉ thị số 07-CT/TW (13.7.2026) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, tiếp tục yêu cầu chuyển trạng thái từ "nhận thức" sang "hành động thực chất".

Chữ Chính trong giai đoạn mới: Từ phẩm chất nội tại đến giá trị phụng sự

Trong giai đoạn phát triển mới, chữ "Chính" không còn là một khái niệm trừu tượng, mà đã trở thành thước đo bản lĩnh, tư duy đổi mới và trách nhiệm công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhân dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn". Người ví von một cách sinh động rằng: "Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn".

Nếu một người siêng năng (Cần), tiết kiệm (Kiệm), trong sạch (Liêm) nhưng thiếu đi sự thẳng thắn, đứng đắn (Chính) thì mọi nỗ lực vẫn chưa thể vẹn toàn.

Chữ "Chính" chính là cái đích hướng thiện, biến những phẩm chất bên trong thành giá trị phụng sự xã hội một cách công khai, minh bạch.

Khi cái "Chính" ngự trị, cái "Tà" sẽ bị đẩy lùi. Một xã hội kỷ cương, văn minh chỉ có thể được thiết lập khi mỗi cá nhân, đặc biệt là người giữ cán cân quyền lực, luôn giữ mình ở trạng thái ngay thẳng, không vì tư lợi mà làm cong vênh công lý.

Người dân lấy sinh trắc học tại cơ quan công an ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo dòng chảy thời gian, những chỉ dẫn của Bác về 3 phương diện thực hành chữ "Chính" vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự, soi rọi trực tiếp vào tư cách, đạo đức của người cán bộ hôm nay:

Đối với mình, đó là tinh thần "luôn luôn cầu tiến bộ", là sự nghiêm khắc "tự kiểm điểm, tự phê bình" và tuyệt đối không tự kiêu, tự đại. Người cán bộ liêm c hính là người dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của bản thân để duy tân, sửa đổi, đồng thời biết trân trọng, hoan nghênh sự phản biện và đóng góp từ người khác.

là người dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của bản thân để duy tân, sửa đổi, đồng thời biết trân trọng, hoan nghênh sự phản biện và đóng góp từ người khác. Đối với người, chữ " Chính" đòi hỏi một thái độ chân thành, khiêm tốn và tinh thần đoàn kết thực chất. Biểu hiện rõ nhất của một nhân cách ngay ngắn là "chớ nịnh hót người trên, chớ xem khinh người dưới". Sự công tâm, khách quan trong đối nhân xử thế c hính là chất keo bền chặt gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

đòi hỏi một thái độ chân thành, khiêm tốn và tinh thần đoàn kết thực chất. Biểu hiện rõ nhất của một nhân cách ngay ngắn là "chớ nịnh hót người trên, chớ xem khinh người dưới". Sự công tâm, khách quan trong đối nhân xử thế c là chất keo bền chặt gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với công việc, người cán bộ phải luôn đặt "việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà". Khi đã được giao trọng trách thì phải quyết làm cho kỳ được, đến nơi đến chốn, không quản ngại khó nhọc, không né tránh nguy hiểm.

Bản lĩnh dám nghĩ dám làm và thước đo từ sự hài lòng của nhân dân

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thẳng thắn chỉ ra một bộ phận cán bộ hiện nay còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm.

Đây chính là biểu hiện của việc thiếu chữ "Chính" trong thực thi công vụ. Gặp việc khó thì rụt rè, gặp nguy hiểm thì rút lui, đó là hành vi ích kỷ, trái với đạo đức cách mạng.

Chính vì vậy, Chỉ thị 07-CT/TW năm 2026 của Bộ Chính trị đòi hỏi một tinh thần "Chính" mang tính bứt phá hơn: Cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Chữ "Chính" ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở việc giữ mình trong sạch, không làm điều ác, mà phải là sự chủ động dấn thân, khơi thông các điểm nghẽn thể chế, tháo gỡ nút thắt để thúc đẩy đất nước phát triển.

Sống đứng đắn, làm việc thẳng thắn trong kỷ nguyên số đòi hỏi người cán bộ phải có tư duy kiến tạo, không thụ động ngồi chờ, không dùng tư duy "vết xe đổ" để biện minh cho sự trì trệ. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tối cao.

"Tự mình phải 'Chính' trước mới giúp được người khác 'Chính'. Mình không 'Chính' mà muốn người khác 'Chính' là vô lý".

Lời dạy của Bác là nguyên lý cốt lõi của phương thức lãnh đạo bằng sự nêu gương. Một khi người đứng đầu giữ được chữ "Chính", công tâm, minh bạch, nói đi đôi với làm, thì cấp dưới sẽ tự khắc soi vào đó để hoàn thiện.

Người dân làm thủ tục hành chính tại cơ quan công an ở TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Đảng ta kiên quyết chuyển phương thức kiểm tra, giám sát từ "xem xét kế hoạch, văn bản đăng ký" sang "đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thực tế" và đặc biệt là "mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp". Đây là bước đi đột phá, trả chữ "Chính" về đúng vị trí thực tiễn của nó.

Chữ "Chính" của người cán bộ không định hình trên những bản báo cáo thành tích, mà phải được cân đo bằng những công trình dân sinh, bằng sự minh bạch trong thủ tục hành chính, và bằng chính nụ cười an tâm của người dân khi đến công sở.

Chính những hành động thực tế ấy là minh chứng sinh động nhất cho triết lý nhân sinh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: Trời có 4 mùa, đất có 4 phương, người có 4 đức. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người. Thiếu đi chữ "Chính", con người không thể có một nhân cách hoàn thiện, và người cán bộ cũng chẳng thể đứng thẳng lưng trước quần chúng nhân dân.

Nhìn lại chặng đường lịch sử, dân tộc ta đã dựa vào nền tảng đạo đức "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" để chiến thắng mọi thế lực thù địch.

Hôm nay, bước vào giai đoạn phát triển mới với những vận hội và thách thức chưa từng có, việc thực hành chữ "Chính" chính là chìa khóa để khơi dậy khát vọng phát triển, tự chủ, tự cường của quốc gia.

Một đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, ngay thẳng trong nhân cách và hăng hái trong hành động sẽ là động lực đưa Việt Nam vươn lên giàu mạnh ngang hàng với các cường quốc năm châu.