Chữ 'Liêm': Thanh lọc bộ máy, khơi thông nguồn lực

Màng lọc chống "giặc nội xâm" và mối quan hệ Cần - Kiệm - Liêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Liêm là trong sạch, không tham lam". Vượt lên tư duy phong kiến khi giới hạn chữ "Liêm" ở đội ngũ quan lại, Người đã nâng tầm đức tính này thành chuẩn mực đạo đức pháp lý bắt buộc cho mọi tầng lớp: "Mọi người đều phải Liêm".

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "bất liêm" không chỉ dừng lại ở hành vi tham nhũng, chiếm đoạt của công, mà nguy hại hơn là thói ích kỷ "dìm người giỏi để giữ địa vị", hay thái độ hèn nhát, né tránh trách nhiệm trước gian nguy. Bản chất của "bất liêm" chính là chủ nghĩa cá nhân - căn bệnh đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của tập thể, của dân tộc.

Muốn "Liêm" phải "Kiệm" "vì xa xỉ mà sinh tham lam". Do vậy, chữ "Liêm" phải đi đôi với chữ "Kiệm". Cũng như chữ "Kiệm" phải đi đôi với chữ "Cần". Có "Kiệm" mới "Liêm" được.

Trong chỉnh thể này, nếu "Cần" là động cơ hiệu suất, "Kiệm" là cơ chế tối ưu nguồn lực, thì "Liêm" chính là hệ thống phanh đạo đức của bộ máy.

Bộ máy vận hành nhanh nhờ "Cần", tích lũy tốt nhờ "Kiệm", nhưng nếu mất phanh vì "bất liêm" tất yếu sẽ tự hủy diệt.

Không có "Cần", "Kiệm", nguồn lực sẽ cạn kiệt; nhưng nếu dung túng thói "bất liêm", công sức của tập thể sẽ tiêu tán như đổ nước vào "thùng không đáy". Chính sự xa xỉ, ích kỷ sẽ đẩy người cán bộ vào quỹ đạo thoái hóa, sớm muộn cũng bán rẻ danh dự và bẻ cong công lý.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Cuộc sát hạch khắc nghiệt sau một năm sáp nhập bộ máy

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, đức tính thanh liêm của cán bộ, đảng viên đối diện với nhiều thử thách. Khi các đơn vị hành chính dôi dư được gom lại, tài sản công, đất đai và dự án lớn đổ dồn về một đầu mối, trách nhiệm quản lý của người đứng đầu tăng lên rõ rệt.

Đây là nguy cơ tiềm ẩn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: "Cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp dĩ công vi tư".

Việc xử lý tài sản dôi dư và định giá đất đai sau sáp nhập nếu thiếu cái tâm trong sạch sẽ lập tức kích hoạt lòng tham, hình thành các nhóm lợi ích "đi đêm" để chia chác tài nguyên quốc gia.

Đặc biệt, công tác nhân sự chính là chiếc kính hiển vi bóc tách vỏ bọc của bệnh "bất liêm". Liệu người đứng đầu có thực sự công tâm chọn người tài đức phụng sự, hay lại sa vào tư duy cục bộ, bè phái, cố tình "dìm người giỏi để giữ địa vị"?

Chữ "Liêm" lúc này không còn là khẩu hiệu nằm im trên giấy, mà phải là thước đo quyết định hiệu năng của bộ máy mới.

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, người dân chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đúng, sẽ được giải quyết đúng hạn, thậm chí trước hạn ẢNH: LÂM VIÊN

Trong giai đoạn mới, yêu cầu bảo vệ chữ "Liêm" được cụ thể hóa thành vũ khí sắc bén ở Chỉ thị số 07-CT/TW (13.7.2026) của Bộ Chính trị.

Chỉ thị 07 chỉ rõ căn bệnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm vì lợi ích chung của một bộ phận cán bộ. Sự thoái thác này cũng chính là biểu hiện của thói "bất liêm" đạo đức - lòng tham sự an nhàn, nỗi sợ mất ghế, "gặp việc phải mà sợ khó nhọc nguy hiểm không dám làm".

Chỉ thị 07-CT/TW yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động thực chất, lấy hiệu quả phụng sự và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ. Bộ Chính trị kiên quyết định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; đồng thời mở đường cho cơ chế sàng lọc, kịp thời thay thế những cá nhân an phận, thiếu bản lĩnh đổi mới.

Trọng tâm bảo vệ chữ "Liêm" sau sáp nhập nằm ở việc đổi mới căn bản công tác kiểm tra, giám sát. Bộ máy quản lý mới không chấp nhận những báo cáo tròn trịa trên giấy, mà tập trung giám sát thực chất vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự chuyển biến thực tế trong đạo đức công vụ.

Thanh bảo kiếm kỷ luật sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ "bất liêm", bất kể địa vị, kiên quyết loại bỏ tư duy chạy chọt, báo cáo sai lệch.

Đặc biệt, thanh công cụ này chỉ thực sự phát huy uy lực khi kết hợp chặt chẽ với cơ chế phản hồi từ nhân dân, như lời căn dặn của Bác: "Dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ, để giúp cán bộ thực hiện chữ "Liêm".

Một năm sau sáp nhập, bộ máy mới đã vượt qua giai đoạn khởi động đầy thử thách để định hình tổ chức. Giữ vững chữ "Liêm" theo tư tưởng Hồ Chí Minh, soi chiếu nghiêm túc dưới ánh sáng của Chỉ thị 07-CT/TW chính là vũ khí để cán bộ, đảng viên chiến thắng "giặc nội xâm" lòng tham.

Chỉ khi có một đội ngũ công bộc thực sự liêm chính, minh bạch, biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, bộ máy sau sáp nhập mới giải phóng được các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.