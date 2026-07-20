Chú chó Alaska 11 tuổi thích leo núi: 4 lần chinh phục đỉnh Bà Đen

Alaska (Alaskan Malamute) là giống chó kéo xe trượt tuyết có nguồn gốc từ Bắc Cực. Chúng có thể lực tốt, trung thành và thân thiện. Ở Việt Nam, giống chó này du nhập và được nhiều người ưa chuộng nuôi làm thú cưng từ hơn 10 năm trước.

Vì có bộ lông dày, dài, dễ bị sốc nhiệt nên chúng không hợp sống ở những vùng có khí hậu nắng nóng. Không ít quan điểm cho rằng, ở Việt Nam, Alaska chỉ có thể sống được trong phòng máy lạnh.

Anh Phìl và chú chó Xù Ảnh: NVCC

Chú chó Alaska đặc biệt

Ở An Giang, chú chó tên Xù của anh Lữ Thanh Phìl (39 tuổi, phường Tịnh Biên) đã chứng minh điều ngược lại. Dù đã 11 tuổi (tương đương 70 - 80 tuổi ở người) nhưng Xù vẫn leo núi hằng ngày, làm hướng dẫn viên du lịch, đi phượt từ miền Tây ra Đà Nẵng, 4 lần leo lên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) - nóc nhà Nam bộ...

Anh Thanh Phìl cho biết, Xù là chú chó của em trai anh, được người thân tặng để bầu bạn khi mắc bạo bệnh.

"Sau 2 năm chống chọi với bệnh tật, em của tôi qua đời. Trước khi mất, em dặn tôi cố gắng nuôi Xù tới cuối đời, đừng đem bán hay giao cho người khác. Giữ lời hứa với em trai, tôi đã chăm sóc Xù cho đến nay", anh Phìl nói và cho biết chăm sóc một chú chó nặng 38 kg, lông dày, khá tốn kém về thời gian, tiền bạc.

Xù đã 4 lần leo lên đỉnh núi Bà Đen Ảnh: NVCC

Chú chó Xù rất thích leo núi Ảnh: NVCC

Là một chú chó kéo xe, Xù rất thích vận động. Thay vì giữ Xù trong nhà vì sợ ra đường sốc nhiệt, anh Phìl tập thể lực cho Xù từ nhỏ bằng cách dẫn chú chó đi bộ, leo núi ở gần nhà.

Để tránh các bệnh da liễu do bộ lông dày, anh Phìl chăm sóc lông cho Xù khá kỹ bằng cách tắm rửa thường xuyên. Anh bổ sung vitamin, dầu cá... giúp lông Xù khỏe, bóng mượt, tránh tình trạng cháy lông khi ra nắng.

Xù thích ăn thịt gà, cá ngừ... mỗi bữa có thể ăn 400 gr thịt. Xù ăn nhiều nên chi phí mua thức ăn từng khiến anh Phìl đau đầu vì có những giai đoạn anh gặp khó khăn trong công việc, thu nhập không cao.

Công việc và đam mê của Xù

Hiện tại, Xù là đại diện thương hiệu cho một hãng sữa tắm thú cưng. Trong những hội chợ, ngày hội thú cưng, sự xuất hiện của Xù thường gây sự chú ý mạnh mẽ vì nhiều người không tin giống chó Alaska có thể "ra khỏi phòng máy lạnh".

Xù và khách du lịch đi leo núi Ảnh: NVCC

Không những thế, Xù và anh Phìl còn là hướng dẫn viên du lịch có tiếng ở địa phương. Cũng nhờ vậy mà Xù đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh miền Tây.

Năm ngoái, trong ngày hội thú cưng tổ chức ở Đà Nẵng, Xù với vai trò là đại sứ thương hiệu được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại để đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, các thủ tục và quy định vận chuyển thú cưng kích thước lớn bằng tàu hỏa, máy bay có những yêu cầu khắt khe nên anh Phìl quyết định chở Xù đi miền Trung bằng xe máy.

Xù chụp ảnh ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trên hành trình đi phượt Ảnh: NVCC

"2 ba con" đã rong ruổi cùng nhau từ An Giang đến Đà Nẵng trong 15 ngày. Trên đường đi, không ít người chặn xe của anh Phìl vì cho rằng anh bắt trộm chó. "Mọi người nói với tôi Alaska không thể đi ngoài đường trong thời tiết nắng nóng như vậy được. Tôi phải cho họ xem hình ảnh của Xù để chứng minh tôi là chủ", anh Phìl kể.

Chở Xù đi phượt, anh Phìl cũng khá lo lắng cho sức khỏe của Xù. Để hạn chế sốc nhiệt, anh tránh chở Xù đi trong khoảng thời gian nắng gay gắt buổi trưa. Thay vào đó, anh tranh thủ chạy xe vào buổi tối.

Anh Phìl mang theo nồi cơm điện để nấu thịt, cá cho Xù khi nghỉ chân. Đồng thời, sữa đá và nước mát là thứ luôn có để Xù giải nhiệt.

Xù thích được đi chơi Ảnh: NVCC

Dù hiểu chú chó của mình nhưng anh Phìl vẫn cho rằng Xù là một chú chó Alaska đặc biệt. Giữa anh và Xù có sợi dây kết nối vô hình.

"Chú chó mang đến cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp, như thể người em của tôi vẫn luôn hiện diện đâu đó bên cạnh tôi. Tôi nuôi Xù vì một lời hứa nhưng từ lâu đã xem Xù như người thân. Tôi luôn cố gắng chăm sóc cho Xù, thú cưng là để yêu thương mà", anh Phìl chia sẻ.