Chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem đã nộp hơn 17.000 tỉ đồng

Số tiền sử dụng đất mà Công ty TNHH Lotte Properties HCMC phải đóng vào ngân sách Nhà nước là 17.569 tỉ đồng. Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án, đồng thời tạo nền tảng pháp lý vững chắc để dự án bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo.

Ngay sau khi hoàn tất việc đóng nghĩa vụ tài chính, liên doanh dự án gồm Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) cùng Công ty TNHH Lotte Properties HCMC tích cực thúc đẩy và triển khai nhanh công tác xây dựng và phát triển dự án.

Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem nằm ở khu đất 2A ngay đầu hầm Thủ Thiêm ẢNH: TRẦN HƯNG

Được biết, Lotte Eco Smart City Thu Thiem là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại - bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ.

Diện tích khoảng 7,54 ha, tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 60.000 tỉ đồng, trong đó Phát Đạt rót hơn 10.000 tỉ đồng vào dự án này.

Trong sự kiện ký kết hợp tác với Phát Đạt để phát triển dự án này, ông Shin Man Soo, Phó chủ tịch Lotte E&C cho biết, Lotte Eco Smart City Thu Thiem là một trong những dự án trọng điểm của Lotte tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển quốc tế của Tập đoàn Lotte và sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam của Phát Đạt sẽ tạo nền tảng vững chắc để triển khai một dự án đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất và mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.