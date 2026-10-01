Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Golden Square bị 'tố', Sở Xây dựng Khánh Hòa nói gì?

Thời gian gấp gáp không thể chuẩn bị kịp

Ngày 1.10, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã có văn bản trả lời kiến nghị của người dân liên quan đến việc đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Golden Squre (dự án CT-01, thuộc Khu đô thị An Bình Tân), phường Nam Nha Trang do Công ty CP Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư.

Theo phản ánh, người dân cho rằng hơn 100 hồ sơ đăng ký nguyện vọng mua nhà ở xã hội của khách hàng được gửi đến cơ quan chức năng nhưng đến gần thời điểm công bố mới được xử lý, dẫn đến việc một số hồ sơ bị loại hoặc không thể tiếp cận nhu cầu mua nhà.

Bên cạnh đó, số điện thoại liên hệ với khách hàng để thông báo về việc mua nhà là những số điện thoại lạ, không phải số được công bố trên website hoặc các thông báo của chủ đầu tư.

Người mua nhà ở xã hội tại dự án CT-01 Golden Square ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Thời gian từ khi khách hàng nhận được thông báo đến thời điểm đặt cọc chỉ khoảng 2 - 3 giờ. Khoảng thời gian ngắn khiến nhiều người không kịp chuẩn bị nguồn tiền, nhất là những người thuộc nhóm có thu nhập thấp, đang phải cân đối tài chính để mua nhà.

Ngoài ra, người đăng ký mua nhà cho rằng phương án thanh toán của chủ đầu tư tạo áp lực lớn. Chủ đầu tư dự án Golden Square "quá bức ép" người mua vì từ thời điểm đặt cọc đến khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng phải thanh toán tổng cộng 30% giá trị căn hộ trong thời gian ngắn.

Người phản ánh cho rằng nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, nhưng nếu phải chuẩn bị 300 - 500 triệu đồng trong 5 ngày thì nhiều người có nhu cầu thực sự rất khó đáp ứng.

Sở Xây dựng nói gì?

Các nội dung trên được phản ánh đến Hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa. Theo văn bản trả lời của Sở Xây dựng Khánh Hòa, phản ánh có mã số PAKN-202602884, liên quan dự án khu nhà ở xã hội CT-01 của Công ty CP Đông Á Golden Square.

Sở Xây dựng cho biết qua kiểm tra, các nội dung phản ánh về việc "giam giữ hồ sơ", ép thời gian đặt cọc và tỷ lệ đóng tiền chưa được người phản ánh cung cấp hồ sơ, tài liệu, bằng chứng chứng minh cũng như thông tin liên lạc. Vì vậy, cơ quan này chưa đủ cơ sở xem xét, xử lý vụ việc theo quy định.

Hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa ghi nhận phản ánh của người dân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, trước những nội dung được phản ánh, ngày 25.9, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Đông Á Golden Square để làm rõ.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo, giải trình và cam kết việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ cũng như quy trình bán nhà ở xã hội tại dự án phải tuân thủ quy định của luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản.

Đến thời điểm ban hành văn bản, Sở Xây dựng chưa kết luận các nội dung như giữ hồ sơ, ép thời gian đặt cọc hay yêu cầu thanh toán là hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Vấn đề được người mua nhà quan tâm hiện nay là quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và thông báo giao dịch phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời bảo đảm người có nhu cầu thực sự có đủ thời gian tiếp cận thông tin và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua nhà ở xã hội.