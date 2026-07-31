Khánh Hòa: Triển khai 14 dự án nhà ở xã hội, giá khoảng 22 triệu đồng/m²

Sáng 31.7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, người lao động năm 2026.

Tại hội nghị, người lao động đã đặt hàng chục câu hỏi về đào tạo nguồn nhân lực, tiền lương, phúc lợi lao động, trong đó vấn đề về nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp được quan tâm. Công nhân, người lao động ý kiến đề nghị tỉnh thông tin cụ thể về tiến độ, giá bán, điều kiện và thủ tục để tiếp cận các dự án nhà ở xã hội.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, người lao động năm 2026 ẢNH: QUỲNH CHÂU

Công nhân, người lao động đặt 7 nhóm vấn đề liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, chính sách, nhà ở xã hội lên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ẢNH: QUỲNH CHÂU

Trả lời câu hỏi của người lao động, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết nhu cầu có chỗ ở ổn định là mong muốn chính đáng của đoàn viên, người lao động. Theo ông, "có an cư mới lạc nghiệp", vì vậy phát triển nhà ở luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội và giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giải đáp thắc mắc đối với người lao động ẢNH: KỲ NAM

Theo ông Hà, hiện tỉnh Khánh Hòa đang triển khai 14 dự án nhà ở xã hội, với mức giá trung bình khoảng 22 triệu đồng/m². Bên cạnh đó, người mua nhà ở xã hội được tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi, có thể vay tới 80% giá trị căn hộ với lãi suất khoảng 5,4%/năm theo quy định hiện hành.

Lãnh đạo tỉnh cho biết thêm, cơ chế phát triển nhà ở xã hội hiện nay ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia đầu tư cũng như người dân tiếp cận chính sách.

Khi 14 dự án đang triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng, nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng đáng kể, tạo thêm nhiều cơ hội để người thu nhập thấp, công nhân và người lao động có điều kiện sở hữu nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.