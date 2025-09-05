Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, các góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành T.Ư để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân. Cùng đó, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo và tinh thần yêu nước của nhân dân, lan tỏa sức mạnh của nhân dân, những giá trị tốt đẹp trong xã hội để phát triển đất nước. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế bảo đảm vận hành hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo mô hình mới đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ T.Ư tới cơ sở, bảo đảm yêu cầu "mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ".

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác rộng rãi, hiệu quả với đoàn viên, hội viên và nhân dân; kết nối giữa MTTQ, các đoàn thể với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở. Đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong xã hội, chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, MTTQ, các đoàn thể T.Ư cần chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội; khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới, sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tư nhân... Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ động đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, gắn kết "ý Đảng" với "lòng dân". Đồng thời tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người VN ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người VN ra thế giới.