Lô Lô Chải rộn ràng đón khách sau khi được vinh danh 'Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025'

Vượt qua hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia, hai làng của Việt Nam là Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" do UN Tourism công bố ngày 17.10 tại TP.Hồ Châu, Trung Quốc.

Chị Đinh Thị Nhim Nhím - chủ homestay Nhà của Nhím ở làng Lô Lô Chải chia sẻ: "Từ khi biết tin làng được vinh danh, không khí trong bản vui hẳn lên. Khách đến đông hơn, các homestay cũng tất bật chuẩn bị để đón tiếp. Em thấy vui vì Nhà của Nhím cũng là một phần nhỏ trong niềm vui chung đó".

Theo chị Nhim, khách đến đông hơn nhưng vẫn chủ yếu là người Việt. Khách quốc tế thường chỉ tham quan trong ngày, ít khi lưu trú qua đêm do thủ tục giấy tờ, mỗi du khách nước ngoài ở lại cần làm giấy tạm trú khoảng 10 đô la (tức khoảng 260.000 đồng) nên chi phí tăng lên khá nhiều.

Một góc làng Lô Lô Chải - ngôi làng vừa được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" ẢNH: LÊ HỒNG KHÁNH

Mùa này thời tiết ở Lô Lô Chải đã bắt đầu se lạnh, chuẩn bị bước vào mùa hoa tam giác mạch nên lượng khách sẽ tăng mạnh từ tháng 11 đến tháng 4 hằng năm. Nhà của Nhím hiện có 10 phòng, sức chứa khoảng 28 khách, hầu như kín phòng vào cuối tuần. "Tối thứ sáu là lúc làng vui nhất. Mọi người tụ tập ở nhà văn hóa, có ca nhạc, múa dân tộc Lô Lô, rồi đốt lửa trại cùng du khách", chị Nhim phấn khởi.

Đến với Hà Giang (cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang) trong một chuyến đi chơi cách đây bốn năm, chị Nhím quyết định ở lại làm du lịch. Ban đầu chị làm quản gia cho một homestay, sau đó tự mở Nhà của Nhím hơn một năm nay. "Giờ cả làng đều làm du lịch đồng bộ hơn, có quy định rõ ràng về xây dựng như nhà không quá hai tầng, phải lợp ngói âm dương, và đầy đủ giấy tờ lưu trú để giữ gìn nét truyền thống của người Lô Lô", chị nói.

Trang phục truyền thống của người dân tộc Lô Lô ẢNH: LÊ HỒNG KHÁNH

Một chủ homestay khác tại Lô Lô Chải khi nghe tin làng mình được vinh danh còn hoài nghi. Nhưng rồi khi xác nhận đó là sự thật, anh và những người dân ở đây đều vỡ òa. Đây không chỉ là niềm tự hào của cả người Lô Lô.

Thời tiết se lạnh, tam giác mạch đã vào mùa hoa, các homstay tại làng tất bật đón khách ẢNH: LÊ HỒNG KHÁNH

Làng Lô Lô Chải phát triển theo hướng du lịch cộng đồng từ nhiều năm, kết hợp bảo tồn kiến trúc truyền thống (nhà trình tường, mái ngói âm dương), nâng cấp hạ tầng môi trường xã hội và chuẩn bị hồ sơ ứng cử. Với 120 hộ dân chủ yếu là dân tộc Lô Lô, trong đó khoảng 56 hộ tham gia mô hình du lịch cộng đồng, bản làng từ lâu đã có chuẩn bị để phát triển du lịch.

Về phía Quỳnh Sơn, mô hình du lịch cộng đồng tại đây cũng đã tích cực khi bảo tồn văn hóa Tày, phát triển dịch vụ lưu trú home­stay, trải nghiệm nông nghiệp, ẩm thực bản địa và hạ tầng xanh, sạch, thân thiện môi trường.

Khi biết tin Lô Lô Chải (Hà Giang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025", anh Quang Tuấn, chủ làng du lịch cộng đồng Thái Hải (Thái Nguyên - một làng khác từng được vinh danh với giải thưởng tương tự vào năm 2022) bày tỏ niềm vui và tự hào. Anh cho biết, đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch cộng đồng Việt Nam, khẳng định vị thế và bản sắc văn hóa làng Việt ngày càng được quốc tế công nhận.

Sau khi được UN Tourism vinh danh vào năm 2022, anh Tuấn cho biết lượng khách đến Thái Hải tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế, giúp thương hiệu của làng ngày càng được biết đến rộng rãi.

Trẻ em ở làng Thái Hải (Thái Nguyên) - ngôi làng Việt cũng từng được vinh danh ở giải thưởng tương tự vào năm 2022

"Giải thưởng quốc tế giúp chúng tôi tự tin hơn, yên tâm rằng con đường mình đang đi là đúng. Trước đây, nhiều khi còn lo lắng không biết hướng phát triển có bền vững không. Giờ thì từ trung ương đến địa phương đều quan tâm, hỗ trợ quảng bá, mở rộng đường sá, tạo điều kiện cho bà con. Người dân cũng tự hào và yêu hơn văn hóa truyền thống của mình", anh chia sẻ thêm.